Юрист-международник: сможет ли Мерц спасти компанию Rosneft Deutschland от санкций Трампа

Что такое санкции: простыми словами о сложном

Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.