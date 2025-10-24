Юрист-международник: сможет ли Мерц спасти компанию Rosneft Deutschland от санкций Трампа

Топливный кризис
Новый пакет американских санкций, введенный в октябре 2025 года, создал серьезную угрозу для энергетической безопасности столицы Германии. Под ограничения попала компания Rosneft Deutschland, которая, по данным источников в отрасли, обеспечивает до 90% поставок бензина в Берлине и федеральную землю Бранденбург с общим населением около 6,2 млн человек.
Директива администрации президента США Дональда Трампа предписывает разорвать все деловые связи с компаниями, контролируемыми российскими структурами более чем на 50%, до 21 ноября. Правовой парадокс ситуации заключается в том, что, хотя формально Rosneft Deutschland принадлежит находящейся в санкционном списке «Роснефти», с 2022 года актив находится под управлением немецких властей.
«Германия не проводила национализацию, но осуществляет оперативное управление этим активом для решения критически важных задач энергоснабжения», — пояснил юрист-международник Николай Топорнин. Таким образом, компания, юридически принадлежащая России, де-факто уже три года функционирует как немецкий оператор.
Отсутствие специального исключения для Rosneft Deutschland из санкционного режима может привести к разрыву контрактов с банками и трейдерами, что парализует топливный рынок ключевого региона Германии.
Немецкая дилемма
На брюссельском саммите ЕС канцлер Германии Фридрих Мерц наглядно продемонстрировал, каково это сидеть на двух стульях. С одной стороны, он публично одобрил санкции США как «демонстрацию решимости администрации Трампа оказывать давление на Россию», но одновременно заявил о необходимости специального исключения для Rosneft Deutschland.
Как отмечает юрист-международник Топорнин, у Германии есть веские аргументы для переговоров с Вашингтоном.
«Великобритания уже признала немецкие подразделения “Роснефти” нероссийскими компаниями, разрешив своим предприятиям продолжать с ними работу. Прецедент с “Газпромом” в Сербии также показал, что союзники могут предоставлять переходные периоды для урегулирования подобных ситуаций», — пояснил он.
Расчет немецкого канцлера основан на том, что администрация США вряд ли захочет нести ответственность за потенциальный топливный кризис в стране-союзнице.
Системный кризис
Сложившаяся ситуация обнажила структурную проблему немецкой энергосистемы. Восточные земли Германии, несмотря на все усилия по диверсификации, остаются зависимыми от энергетической инфраструктуры, созданной еще в период ГДР и ориентированной на сотрудничество с Советским Союзом. «Трехлетнего переходного периода оказалось недостаточно для преодоления этой исторической зависимости», — заключил эксперт.
Исход переговоров между Берлином и Вашингтоном станет важным тестом для западной санкционной политики в целом. Он покажет, способна ли антироссийская коалиция проявлять гибкость в отношении собственных членов или будет действовать по шаблону, игнорируя специфические потребности и уязвимости партнеров.
«Это точечные моменты, которые должны регулироваться индивидуальными юридическими действиями. Они не подпадают под общую канву санкционной философии. Союзники должны найти решение этого вопроса исключительно юридической точности», — добавил юрист.