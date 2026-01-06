Эксперт: США начали силовую зачистку «своего» полушария от Китая и России

Сила как аргумент
Вашингтон объявил Западное полушарие «исключительной зоной интересов» США. Госдепартамент США в соцсети X опубликовал пост с фотографией президента США Дональда Трампа, на которой написано: «Это наше полушарие, и Трамп не допустит, чтобы нам угрожала опасность». Практическим воплощением этой формулы стал захват американскими силами 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Венесуэла могла превратиться в хаб для операций враждебных держав против США. Эту линию позже продолжил постпред США при ООН Майк Уолтц, повторивший тезис на заседании Совбеза. Главной мишенью этой риторики является Китай, чья экономическая экспансия в Латинской Америке, включая строительство стратегического мегапорта Чанкай в Перу, воспринимается Белым домом как прямая угроза безопасности.
По словам министра обороны Пита Хегсета, «цель США — создать вооруженные силы, способные не просто реагировать на угрозы, а обеспечивать глобальное доминирование». Он обвинил Пекин в беспрецедентной военно-морской экспансии, пока США были заняты другими проблемами и военными конфликтами.
Новая доктрина Монро
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что траектория американской политики меняется в сторону «трамповского национализма», а построение «крепости Америки» делает западное полушарие главным приоритетом для Вашингтона. По его словам, последняя стратегия национальной безопасности США представляет собой, по сути, «новую доктрину Монро, но под редакцией Трампа», где фокус смещен на страны, находящиеся вблизи США, а также наиболее перспективные с точки зрения получения прибыли.
Доктрина Монро — это внешнеполитическая концепция, провозглашенная президентом США Джеймсом Монро в 1823 году. Ее суть сводилась к принципу «Америка для американцев». США объявляли Западное полушарие (обе Америки) зоной своих исключительных интересов и заявляли о недопустимости вмешательства европейских держав в дела стран этого региона. Исторически доктрина служила идеологическим обоснованием для американского доминирования в Латинской Америке. Сегодня, спустя два века, администрация Трампа фактически возрождает ее обновленную версию, вновь провозглашая Западное полушарие своей «неприкосновенной сферой влияния» уже в условиях новой геополитической конкуренции с Китаем и Россией.
Блохин перечислил, что в список интересов, по сути, входит все западное полушарие: Канада, Гренландия, Мексика, Панама, Венесуэла, Куба, Бразилия, Аргентина, Боливия и другие страны.
«Происходит “калькуляция” приоритетов: США важно сохранить контроль над Ближним Востоком, нарастить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая, поддерживать Израиль, сдерживать Иран и контролировать источники углеводородов с европейцами», — пояснил эксперт.
Американист считает, что полностью из Европы США также не уйдут, так как это было бы для них геополитическим поражением, поэтому в важных для себя регионах и странах они все же останутся, сохранив свои базы и военный контингент.
Блохин противопоставил этот подход политике Байдена, при которой весь мир рассматривался как сфера интересов США. Новый же подход он охарактеризовал как более прагматичный, то есть направленный на получение конкретной прибыли и геополитической выгоды, а не на «насаждение демократии» и смену режимов повсеместно, хотя новая парадигма не исключает и этого.
«США не могут потерпеть присутствия России и Китая в Латинской Америке, поэтому будут зачищать, обрубать все концы и усиливать свое влияние. То, что мы наблюдаем сейчас, только начало этого процесса», — подчеркнул политолог.