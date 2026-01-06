Эксперт: США начали силовую зачистку «своего» полушария от Китая и России

Доктрина Монро — это внешнеполитическая концепция, провозглашенная президентом США Джеймсом Монро в 1823 году. Ее суть сводилась к принципу «Америка для американцев». США объявляли Западное полушарие (обе Америки) зоной своих исключительных интересов и заявляли о недопустимости вмешательства европейских держав в дела стран этого региона. Исторически доктрина служила идеологическим обоснованием для американского доминирования в Латинской Америке. Сегодня, спустя два века, администрация Трампа фактически возрождает ее обновленную версию, вновь провозглашая Западное полушарие своей «неприкосновенной сферой влияния» уже в условиях новой геополитической конкуренции с Китаем и Россией.