Эксперт: США используют Сирию для вытеснения России с Ближнего Востока

Заход с юга
Согласно информации Reuters, авиабаза на южном въезде в Сирию станет центром мониторинга демилитаризованной зоны, создаваемой в рамках пакта о ненападении. Американские военные уже провели серию разведывательных миссий с использованием транспортного самолета C-130, подтвердив готовность взлетно-посадочной полосы к логистическим и гуманитарным операциям.
Новые планы, по-видимому, дополняют два других элемента, где военное присутствие США используется в регионе как гарант соглашения о прекращении боевых действий. Одно расположено в Ливане для контроля перемирия между ливанской вооруженной группировкой «Хезболла» Израилем. Второе находится в самом Израиле. Там оно отвечает за выполнение договоренностей между палестинской военной группировкой ХАМАС и Израилем.
Американские войска уже присутствуют на северо-востоке Сирии в рамках десятилетней программы поддержки курдских сил, борющихся с «Исламским государством»*. Однако в апреле Пентагон объявил о планах сократить численность своего контингента в этом регионе вдвое — до примерно 1000 военнослужащих. Это решение отражает изменение приоритетов США в Сирии и происходит на фоне активизации дипломатических усилий Вашингтона по нормализации отношений с новым сирийским руководством.
Хотя Сирия сохраняет формальный суверенитет над объектом на юге страны, постоянное присутствие американских войск станет демонстрацией укрепляющегося партнерства новых властей с администрацией Дональда Трампа. Временный лидер Сирии Ахмед аш-Шараа четко обозначил позицию Дамаска — любое дальнейшее присутствие американских войск должно быть согласовано с легитимными властями страны.
Знаковым событием станет предстоящая встреча президента США с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа в Белом доме — это будет первый визит главы пост-асадовского правительства.
Вытеснение Москвы
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что решение о размещении американских систем ПРО в Сирии будет зависеть не от норм международного права, а от позиции правительства этой страны. По его мнению, вопрос сводится к «торгу» между Москвой и Вашингтоном, где сирийское правительство, сменившее режим Асада, вероятно, примет проамериканскую позицию или выберет сторону, предложившую больше выгод.
«Скорее всего, нам придется принять эту ситуацию. Мы не стали вмешиваться в смену власти в Сирии, а значит, будем вести переговоры с новым правительством. Если они уже открыто заявляют о таких планах, значит, определенные договоренности уже достигнуты», — подчеркнул он.
Политолог добавил, что размещение ПРО направлено не только против Ирана, но и имеет целью полное вытеснение России из Сирии. По его оценке, это элемент стратегии США по усилению своего влияния в регионе и демонстрации военных возможностей.
«Это демонстративная акция, призванная показать всему региону, и в первую очередь нашим партнерам, возросшие возможности США по проецированию силы на Ближнем Востоке. Вашингтон наглядно демонстрирует, что готов не только декларативно, но и физически, военно-технически обеспечивать свои интересы и перекраивать сложившийся баланс сил в свою пользу», — добавил эксперт.
*организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена.