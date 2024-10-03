Эксперт спрогнозировала число пенсионеров в 2025 году

«Число пенсионеров в России, по данным Социального фонда, составляет около 41 миллиона человек. Эта цифра прогнозируется и на 2025 год. Важно, что в эти цифры не включены пенсионеры силовых ведомств, с ними общая цифра будет немного больше», — сказала Солодовникова.
Она уточнила, что количество пенсионеров силовых структур составляет около трех миллионов. Однако те из них, кто продолжил трудиться на «гражданке» после выхода на пенсию и заработал право на страховую пенсию, попадают в статистику Социального фонда. Их доля в общем количестве получателей страховых пенсий невелика.
По данным Социального фонда России, по состоянию на июль более 7,8 миллиона пенсионеров в стране работают, их пенсия составляет почти 17,8 тысячи рублей. Количество неработающих пенсионеров составляет чуть более 33,2 миллиона человек, их пенсия находится на уровне 21,7 тысячи рублей.