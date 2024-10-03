Эксперт спрогнозировала число пенсионеров в 2025 году

«Число пенсионеров в России, по данным Социального фонда, составляет около 41 миллиона человек. Эта цифра прогнозируется и на 2025 год. Важно, что в эти цифры не включены пенсионеры силовых ведомств, с ними общая цифра будет немного больше», — сказала Солодовникова.