Эксперт: способна ли армия Франции противостоять в войне с Россией

Франция осуществляет системную подготовку к возможному конфликту с Россией. Об этом изданию Ouest-France заявил начальник Генерального штаба обороны страны Фабьен Мандон.
По его словам, французская армия должна быть готова к возможному столкновению с РФ в течение ближайших трех-четырех лет.
Мандон подчеркнул, что для подготовки к возможному конфликту вооруженные силы французского государства регулярно проводят масштабные учения.
Кроме того, генерал отметил, что уже ряд международных партнеров пожелали стать участниками данных мероприятий или же наблюдателями, поскольку также разделяют обеспокоенность Парижа.
Сил не хватит
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что европейцы имеют определенные сложности с комплектованием личного состава, а также количеством военной техники, с помощью которой можно было бы вести долговременную войну против России.
«Та война на истощение, которую затеяли в Европе, приводит к тому, что в большей степени страдают европейские страны, а не Российская Федерация. Во Франции любят говорить о том, что у них есть ядерное оружие, их армия оснащена всеми видами вооружения, есть собственный военно-промышленный комплекс. Но здесь нужно учитывать, что ВПК обеспечивает их только для каких-либо локальных войн. Если говорить о личном составе вооруженных сил Франции, то он оценивается в 200 тысяч человек, в том числе 26 тысяч резервистов. Но это недокомплект. Если вспомнить Первую мировую войну, то численность армии у нее достигала почти 900 тысяч человек. В конце Второй мировой войны их было 1 миллион 100 тысяч человек. Поэтому говорить о том, что армия Франции сейчас способна вести боевые действия, — это с большим натягом», — сказал собеседник издания.
Он также отметил, что то же ядерное оружие, о котором говорят во Франции, не сможет нанести сокрушительного удара России — «это будет лишь ограниченный ущерб».
«А Россия своими сильными видами ядерного вооружения вполне может сровнять Францию вплоть, скажем так, до лунного грунта», — отметил военный эксперт.
Боеприпасов нет
Леонков также напомнил, что в прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что им с большим трудом удается собрать боеприпасы для Украины, а их производственные мощности ВПК исчерпаны. Он пояснил, что из-за поддержки Киева в конфликте французская армия была истощена, а дальнейшая ее помощь ВСУ может привести к тому, что вооруженные силы Франции и вовсе прекратят свое военное обеспечение.
«Страны “коалиции боеприпасников” обещали, что они к исходу 2024 года будут производить 2 миллиона снарядов. Но эта цифра так и не была достигнута, а потом и вовсе эта коалиция самораспустилась. Все государства, которые входили в нее, в том числе и Франция, не горели энтузиазмом продолжать. Так что можно отметить, что французы не смогут в ближайшие пару лет нарастить свою боеготовность», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.