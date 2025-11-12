Эксперт: способна ли армия Франции противостоять в войне с Россией

«Та война на истощение, которую затеяли в Европе, приводит к тому, что в большей степени страдают европейские страны, а не Российская Федерация. Во Франции любят говорить о том, что у них есть ядерное оружие, их армия оснащена всеми видами вооружения, есть собственный военно-промышленный комплекс. Но здесь нужно учитывать, что ВПК обеспечивает их только для каких-либо локальных войн. Если говорить о личном составе вооруженных сил Франции, то он оценивается в 200 тысяч человек, в том числе 26 тысяч резервистов. Но это недокомплект. Если вспомнить Первую мировую войну, то численность армии у нее достигала почти 900 тысяч человек. В конце Второй мировой войны их было 1 миллион 100 тысяч человек. Поэтому говорить о том, что армия Франции сейчас способна вести боевые действия, — это с большим натягом», — сказал собеседник издания.