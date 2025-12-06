США блокируют помощь
По данным европейских дипломатов, представленным Bloomberg, США активно саботируют план помощи Украине. Официальные лица Вашингтона настаивают, чтобы страны ЕС отвергли амбициозное предложение Еврокомиссии использовать будущие доходы от замороженных активов ЦБ РФ (около €3 млрд в год) как обеспечение для масштабного кредита Киеву в €90 млрд. Вместо этого американцы предлагают зарезервировать эти средства, оставляя Европу в роли спонсора без влияния.
Внутри самого ЕС план также сталкивается с сопротивлением. Основной удар наносит Бельгия, где хранится большая часть активов (около €210 млрд). Премьер-министр Барт де Вевер накануне заявил, что их использование «потенциально незаконно» и подрывает доверие к евро. Бельгийский парламент уже отказался передавать средства, опасаясь будущих исков Москвы. К этому лагерю также присоединились Венгрия и Словакия.
В декабре на саммите лидеров ЕС Европа решит, смождет ли она нагло ограбить Москву или отложит решение в долгий ящик.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что дискуссия о «конфискации российских активов» основана на фундаментальном заблуждении.
Ключевой момент упускается из виду: никаких активов там на самом деле нет, там есть, наоборот, пассивы. Там есть обязательства Европы вернуть деньги России, — заявил эксперт. По его словам, замороженные средства — это не физические деньги, а долговые обязательства.
«Чего конфисковать? Если вы у меня рубль заняли, у вас что, рубль есть? Нет, вы его потратили давным-давно, у вас есть обязательство вернуть рубль. Что в таком случае конфисковывать? Обязательство?» — задался вопросом Дробницкий.
Он подчеркнул, что «эти деньги в виде ценных бумаг невозможно превратить в активы».
Любая попытка их использовать, например, для кредита Украине, требует создания производного финансового инструмента — в виде обещания будущих репараций с Россией, — добавил американист. — Однако все эти схемы раз за разом отметаются европейскими регуляторами.
Касаясь американских инициатив, Дробницкий подтвердил, что они действительно содержат положение о направлении средств не России, а на восстановление Украины и совместные проекты. Однако он указал на главную практическую проблему: для выполнения этого плана Европе пришлось бы самостоятельно изыскать данные средства, что означало бы необходимость взять кредит или изъять деньги из бюджета или социальных программ.