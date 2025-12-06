Эксперт: ЕС не сможет изъять активы РФ, потому что их там уже нет

США проводят тайную кампанию по срыву плана ЕС использовать замороженные российские активы на €210 млрд для помощи Украине. Вашингтон стремится заблокировать кредит Киеву в €90 млрд, чтобы сохранить эти средства как рычаг давления на Москву в мирных переговорах. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал ВФокусе Mail, что сама дискуссия о конфискации основана на финансовой иллюзии, поскольку в Европе физически нет российских денег, а есть лишь долговые обязательства перед Москвой, которые невозможно просто изъять и передать третьей стороне.