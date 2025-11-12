Эксперт: создание войск БПЛА навсегда изменит облик Российской армии

«Я думаю, что будут открыты факультеты, а может быть, и училища, где будут готовить офицеров по беспилотной авиации, а также сержантские школы для подготовки операторов на хорошей материальной базе. Обучение станет более профессиональным и качественным. Хотя появление нового рода войск неизбежно создаст проблемы взаимодействия с сухопутными войсками, штурмовыми группами, артиллерией и авиацией, имеющаяся практика и опыт позволят достаточно быстро преодолеть эти трудности. Важно достичь понимания, что беспилотная авиация — это не только самостоятельный род войск, но и род войск, который в первую очередь обслуживает наступающие и обороняющиеся подразделения», — добавил Кнутов.