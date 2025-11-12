Эксперт: создание войск БПЛА навсегда изменит облик Российской армии

Новые структуры
В Российской армии появился новый род войск — беспилотных систем. Это официально подтвердил полковник Сергей Иштуганов, возглавляющий направление. Уже сформированы полки, действия которых централизованно координируются, что позволяет им эффективно взаимодействовать с другими подразделениями. Впервые эта задача была поставлена президентом России Владимиром Путиным в декабре 2024 года на расширенной коллегии Минобороны.
Особое боевое значение беспилотники приобрели в районе Покровска и Мирнограда, где стали большой проблемой для противника. Как отметил в интервью Иштуганов, если год назад ВС РФ испытывали недостаток в беспилотниках, то сейчас ситуация кардинально изменилась благодаря росту производства и созданию специальных подразделений.
Минобороны России также уже представило официальную символику нового рода войск. Как сообщает ТАСС, на утвержденной эмблеме изображены скрещенные меч и стрела, которые пересекает стилизованная крылатая микросхема со звездой в центре. Дизайн эмблемы воплощает концепцию единства прошлого и будущего: меч как символ воинской доблести, стрела — меткости современного оружия, а микросхема с крыльями — технологический стержень нового рода войск.
Проблемы прошлого
До формирования отдельного рода войск применение беспилотников в ВС РФ носило фрагментарный характер, утверждает военный эксперт Юрий Кнутов.
«Вопросы снабжения этих подразделений находились на невысоком уровне и в первую очередь осуществлялись за счет волонтеров. Кроме того, невозможно было концентрировать усилия авиации для организации обороны на критических участках. Сама система подготовки осуществлялась на примитивном уровне, инициативно, за счет энтузиазма отдельных военных и гражданских лиц», — заявил эксперт.
По словам аналитика, такая система не позволяла концентрировать усилия на основных направлениях, что снижало общую эффективность. Он считает, что создание подобного рода войск позволит, с одной стороны, определять, какие виды беспилотников наиболее актуальны, и налаживать их производство для поставок в войска. С другой стороны — более профессионально готовить операторов, концентрировать беспилотную авиацию на определенных направлениях как для обороны, так и для наступления.
«Я думаю, что будут открыты факультеты, а может быть, и училища, где будут готовить офицеров по беспилотной авиации, а также сержантские школы для подготовки операторов на хорошей материальной базе. Обучение станет более профессиональным и качественным. Хотя появление нового рода войск неизбежно создаст проблемы взаимодействия с сухопутными войсками, штурмовыми группами, артиллерией и авиацией, имеющаяся практика и опыт позволят достаточно быстро преодолеть эти трудности. Важно достичь понимания, что беспилотная авиация — это не только самостоятельный род войск, но и род войск, который в первую очередь обслуживает наступающие и обороняющиеся подразделения», — добавил Кнутов.
Особое значение эксперт придает изучению и адаптации опыта ВСУ, где уже действует отлаженная система применения беспилотников.
«Украинская армия даже организовала несколько линий обороны с зонами ответственности от 0 до 50 км, где оборону держат исключительно беспилотные системы. Этот опыт нужно изучать и внедрять, особенно в области ПВО, где дроны намного дешевле зенитно-управляемых ракет, но решают те же задачи с сопоставимой эффективностью», — заключил аналитик.