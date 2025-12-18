Эксперт: к чему приведет создание в Казахстане оружия по стандартам НАТО

Техническая независимость
Казахстан приступает к реализации масштабного национального проекта ASPAN, в рамках которого будут построены четыре завода по производству артиллерийских снарядов и мин под стандарты НАТО. Общая стоимость проекта оценивается в миллиард долларов, что позволит республике снизить зависимость от импорта боеприпасов. Первый завод, ASPAN-1, уже строится и должен заработать к 2027 году.
Проект, оператором которого выступает компания Great Sky, предусматривает выпуск боеприпасов как советских, так и натовских калибров. Руководство компании заявляет о наличии в Казахстане полной сырьевой базы для производства. Хотя официально декларируется цель обеспечить собственную армию и потенциальный экспорт, переход на стандарты НАТО несет в себе явный политический подтекст.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения по максимальной локализации военного производства. А само военное сотрудничество страны постепенно стало диверсифицироваться в сторону Турции, Китая и государств Восточной Европы.
Тревога за судьбу интеграции
Политолог Дмитрий Родионов заявил ВФокусе Mail, что видит в происходящем угрозу самим основам российского влияния в регионе.
«Это не такой уж большой рынок в финансовом смысле. Это подрыв интеграции, подрыв влияния, подрыв авторитета России», — отметил он. По мнению эксперта, речь идет не просто о закупках, а о фундаментальной перестройке оборонной промышленности, что ставит под вопрос будущее Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Мы можем прийти к ситуации, когда ОДКБ формально существует, но де-факто ее уже нет. Она не будет существовать. Я не знаю, сколько такая ситуация продлится, но она станет вопросом о радикальном переформатировании в регионе, что нам, конечно, очень не понравится.
Родионов считает, что за сменой стандартов стоит более широкий проект по созданию военного блока в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), который станет «прокси-организацией НАТО» в Центральной Азии. Конечная цель этого процесса, по его словам, — полный отрыв региона от России при поддержке западных стран, чему способствуют такие инфраструктурные проекты, как «Срединный коридор».
«Цель в том, чтобы эти регионы полностью от России отрезать. Весь этот Срединный коридор нужен, чтобы Россию и Иран оставить за бортом международной торговли», — отметил политолог.
«По сути, мы видим, что вся ОДКБ, за исключением, пожалуй, Таджикистана и Белоруссии, работает на укрепление тюркской интеграции. Это в конечном итоге проект англосаксов, направленный на разрушение интеграционных структур, созданных Россией на постсоветском пространстве. Речь идет не просто о подрыве, а о полном демонтаже этих объединений, что коснется и Евразийского экономического союза. Существование ЕАЭС уже вызывает большие вопросы, когда его участники соблюдают антироссийские санкции, что полностью противоречит принципам союза», — заключил он.