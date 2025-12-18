Эксперт: к чему приведет создание в Казахстане оружия по стандартам НАТО

Мы можем прийти к ситуации, когда ОДКБ формально существует, но де-факто ее уже нет. Она не будет существовать. Я не знаю, сколько такая ситуация продлится, но она станет вопросом о радикальном переформатировании в регионе, что нам, конечно, очень не понравится.