Эксперт сообщил о пользе ИИ в образовательном процессе

«Многие студенты вузов стали создавать ИИ-иллюстрации для презентаций, вместо того чтобы тратить время на поиск подходящих картинок в стоках и уделять больше времени содержанию. Говоря о технологиях ИИ в образовании, чаще всего имеются в виду приложения и модели для генерации изображений и текстов. Однако ИИ-алгоритмы и рекомендательные системы активно и успешно внедряются в приложения для изучения языков и помогают делать занятия более персонализированными», — добавил эксперт.