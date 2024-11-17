Эксперт сообщил о пользе ИИ в образовательном процессе

Также искусственный интеллект способен повышать доступность образовательных ресурсов, например для учащихся с ограниченными возможностями (приложения для преобразования речи в текст и обратно). Об этом 17 ноября «Известиям» сообщил ведущий научный сотрудник ФИЦ ИУ РАН и Института AIRI Константин Яковлев.
«Участие преподавателей и родителей в процессе особенно важно на этапе первого знакомства учеников с ИИ-инструментами — следует просвещать себя и своих детей об ограничениях ИИ и его этичном использовании. Важно поощрять сбалансированный подход к использованию технологий, чтобы дети использовали традиционные методы обучения наряду с инструментами ИИ. Самое главное и первостепенное — развивать критическое мышление», — предупредил он.
По словам эксперта, в руках человека, который хорошо ориентируется в изучаемой теме и интересуется ей, а также имеет базовое представление о том, что такое технологии искусственного интеллекта и как они работают, ИИ-инструмент станет отличным подспорьем для создания новых идей и их оформления.
При этом простая попытка «сплавить» на чат-бот подготовку эссе по литературе обернется не самой хорошей оценкой, подчеркнул Яковлев.
«Многие студенты вузов стали создавать ИИ-иллюстрации для презентаций, вместо того чтобы тратить время на поиск подходящих картинок в стоках и уделять больше времени содержанию. Говоря о технологиях ИИ в образовании, чаще всего имеются в виду приложения и модели для генерации изображений и текстов. Однако ИИ-алгоритмы и рекомендательные системы активно и успешно внедряются в приложения для изучения языков и помогают делать занятия более персонализированными», — добавил эксперт.
В октябре руководитель группы «Адаптивные агенты» Института AIRI Владислав Куренков рассказал в беседе с «Известиями», сможет ли ИИ заменить профессию журналистов. По его мнению, искусственный интеллект не сможет полностью этого сделать. В ближайшем будущем ИИ сможет заменить человека не на позициях, а на рутинных этапах выполнения профессиональных задач, выразил мнение эксперт.