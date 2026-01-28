Популярные темы
Эксперт: приедет ли Зеленский в Москву для встречи с Путиным

Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он хочет встречи с президентом России Владимиром Путиным, ему будет гарантирована безопасность, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько специально для ВФокусе Mail рассказал, согласится ли глава киевского режима на такое предложение.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он хочет встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Президент наш несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву», — напомнил представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Он также подчеркнул, что Россия гарантирует Зеленскому безопасность и условия для работы, если он прибудет для встречи с Путиным в Москву.

При этом Ушаков отметил, что контакты Путина и Зеленского должны быть хорошо подготовлены.

«Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», — сказал помощник президента России.

Кроме того, Ушаков добавил, что вопрос возможной встречи Путина с Зеленским обсуждался несколько раз в ходе телефонных разговоров российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

«Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Трампом», — сказал Ушаков.

Давление Трампа и мирное соглашение

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Зеленский приедет в Москву только под очень сильным давлением Трампа. Однако и этого может не хватит, уточнил он.

«Если Зеленский едет в Москву, то должно быть уже разработано какое-то предварительное мирное соглашение. Конкретика в мирных соглашениях просматривается, однако позиции сторон исключают компромисс. Кроме того, есть еще один момент. У нас же очень долго утверждали, что Зеленский нелегитимный, что легитимным является только украинский парламент и его спикер Стефанчук. Соответственно, а как мы будем сейчас заключать соглашение с Зеленским и насколько это для нас безопасно?» — задается вопросом собеседник издания.

Политолог также отметил, что Трамп может предлагать что угодно, поскольку для него важно реализовать собственные амбиции и выступить модератором конфликта. При этом он, вероятно, хотел бы выступать с предложениями о встрече как для того, чтобы «проявить свое миролюбие, так и для того, чтобы впоследствии оказать давление либо на нас, либо на Зеленского».

Искусство дипломатии

Эксперт напоминает, что для организации встречи не решен главный вопрос — территориальный.

«Но мы говорим, что да, пожалуйста, пусть приезжает. Безопасность и прочее, что ему нужно, будет обеспечено. То есть мы не отказываемся. Но при этом, я так полагаю, что у нас в реальности никто не рассчитывает на то, что Зеленский приедет в Москву. И не только потому, что нет никакой подготовительной работы и предварительного соглашения, но и просто потому, что для Зеленского это крайне враждебная территория», — сообщил эксперт.

Он уточнил, что для главы киевского режима визит в Москву — это крайне опасно с политической точки зрения на Украине. Политолог пояснил, что Зеленский же там говорил, что украинцы должны участвовать в боях до последнего, а здесь он поехал в Кремль.

«Так что в значительной степени все эти заявления — это искусство дипломатии, но в очень своеобразном виде. То есть, когда выражается согласие, но вместе с тем совершенно понятно, что декларируемые действия, скорее всего, не будут совершены», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.