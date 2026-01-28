Эксперт: приедет ли Зеленский в Москву для встречи с Путиным

Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он хочет встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Президент наш несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву», — напомнил представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Он также подчеркнул, что Россия гарантирует Зеленскому безопасность и условия для работы, если он прибудет для встречи с Путиным в Москву.
При этом Ушаков отметил, что контакты Путина и Зеленского должны быть хорошо подготовлены.
«Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», — сказал помощник президента России.
Кроме того, Ушаков добавил, что вопрос возможной встречи Путина с Зеленским обсуждался несколько раз в ходе телефонных разговоров российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.
«Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Трампом», — сказал Ушаков.
Давление Трампа и мирное соглашение
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Зеленский приедет в Москву только под очень сильным давлением Трампа. Однако и этого может не хватит, уточнил он.
«Если Зеленский едет в Москву, то должно быть уже разработано какое-то предварительное мирное соглашение. Конкретика в мирных соглашениях просматривается, однако позиции сторон исключают компромисс. Кроме того, есть еще один момент. У нас же очень долго утверждали, что Зеленский нелегитимный, что легитимным является только украинский парламент и его спикер Стефанчук. Соответственно, а как мы будем сейчас заключать соглашение с Зеленским и насколько это для нас безопасно?» — задается вопросом собеседник издания.
Политолог также отметил, что Трамп может предлагать что угодно, поскольку для него важно реализовать собственные амбиции и выступить модератором конфликта. При этом он, вероятно, хотел бы выступать с предложениями о встрече как для того, чтобы «проявить свое миролюбие, так и для того, чтобы впоследствии оказать давление либо на нас, либо на Зеленского».
Искусство дипломатии
Эксперт напоминает, что для организации встречи не решен главный вопрос — территориальный.
«Но мы говорим, что да, пожалуйста, пусть приезжает. Безопасность и прочее, что ему нужно, будет обеспечено. То есть мы не отказываемся. Но при этом, я так полагаю, что у нас в реальности никто не рассчитывает на то, что Зеленский приедет в Москву. И не только потому, что нет никакой подготовительной работы и предварительного соглашения, но и просто потому, что для Зеленского это крайне враждебная территория», — сообщил эксперт.
Он уточнил, что для главы киевского режима визит в Москву — это крайне опасно с политической точки зрения на Украине. Политолог пояснил, что Зеленский же там говорил, что украинцы должны участвовать в боях до последнего, а здесь он поехал в Кремль.
«Так что в значительной степени все эти заявления — это искусство дипломатии, но в очень своеобразном виде. То есть, когда выражается согласие, но вместе с тем совершенно понятно, что декларируемые действия, скорее всего, не будут совершены», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.