Откровения Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил Politico о кризисе мобилизации на Украине. «У нас огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами», — сказал он, признав, что за четыре года боевых действий страна практически полностью исчерпала свой мобилизационный потенциал. Нехватка солдат нарастает в том числе, потому что мужчины, особенно молодые, бегут в Европу.
По словам Кличко, Украина держится сейчас лишь за счет «мужества солдат», в то время как Россия обладает и численным, и техническим превосходством. Российские войска неустанно продвигаются вперед, несмотря на потери. В связи с этим политик предлагает пересмотреть действующие мобилизационные нормы и снизить призывной возраст с 25 лет до 22−23 лет. Это уже не первый раз, когда на Украине поднимают эту тему. Ранее к этому призывали западные союзники Киева.
«Раньше в армии служили 18-летние, но это еще совсем дети, — считает Кличко. — Сейчас призывают только с 25 лет. Думаю, можно было бы снизить этот возраст на год-два».
Это заявление прозвучало на фоне массового оттока мужчин призывного возраста из страны. После августовского указа главы киевского режима Владимира Зеленского, разрешившего выезд гражданам в возрасте 18−22 лет, в сентябре страны ЕС выдали украинцам рекордные 79 тысяч разрешений на временную защиту — это максимальный показатель за два года. Основными направлениями для эмиграции стали Германия и Польша.
«Мы были бы рады, если бы половина молодых людей вернулась. Но для этого нам нужны мир, работа и достойное качество жизни. После войны нас ждут огромные трудности», — добавил Кличко.
Невосполняемые дефициты
Военный эксперт Василий Дандыкин критически оценивает новые меры мобилизации на Украине, считая их отчаянной попыткой закрыть «прорехи на фронте». По его мнению, разрешение на выезд за границу для 20-летних привело к оттоку «десятков тысяч потенциальных призывников», а нынешние усилия дадут лишь временный эффект.
Новый призыв позволит набрать несколько десятков тысяч, но они сгорят в горниле боевых действий в течение нескольких месяцев. У них нет чувства сохранения народа — они положат и этих, потом скажут: «Давайте еще». Это все ограниченные маневры, которые быстро исчерпаются из-за ежедневных потерь.
Эксперт отметил, что украинским властям уже сейчас приходится прибегать к силовым методам, чтобы набирать солдат. В случае провала призыва 22-летних, на Западе могут вспомнить о просителях убежища в Германии и Польше и отправить их на фронт, полагает он.
«На Западе все видят и реально владеют ситуацией. Не случайно пошел разговор о направлении французов, не случайно хотели устроить провокацию с минометом. Они понимают, что силы киевского режима, которые выполняют за них всю грязную работу, уже не столь велики, как два года назад», — заключил аналитик.