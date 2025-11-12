Эксперт: когда и как Киев начнет мобилизовывать 22-летних украинцев

По словам Кличко, Украина держится сейчас лишь за счет «мужества солдат», в то время как Россия обладает и численным, и техническим превосходством. Российские войска неустанно продвигаются вперед, несмотря на потери. В связи с этим политик предлагает пересмотреть действующие мобилизационные нормы и снизить призывной возраст с 25 лет до 22−23 лет. Это уже не первый раз, когда на Украине поднимают эту тему. Ранее к этому призывали западные союзники Киева.