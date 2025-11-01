Эксперт: смягчился ли тон Трампа в отношении Украины

«Мы видим только сообщения по этому поводу, но никаких свидетельств пока нет. Сейчас позиция Трампа формально никак не поменялась. Он требует перемирия, однако не участвует в поддержке киевского режима напрямую, делая это через европейцев. То есть он, с одной стороны, дистанцируется, а с другой — давит на Россию с требованием как можно скорее заключить режим прекращения огня. Но при этом у него не тотальное давление, а, скорее, он поддавливает Россию, смотря, какая реакция будет у Москвы», — сказал собеседник издания.