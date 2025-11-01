Эксперт: смягчился ли тон Трампа в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию по поддержке Украины, чем вызвал беспокойство у европейских союзников. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился. <…> Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны», — сказано в сообщении.
Телеканал отмечает, что недавние действия американского лидера, включая отзыв воинского контингента США из Румынии и отказ передавать Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают смятение у Европы.
«Хотя Трамп утверждает, что его администрация стремится к миру “через силу”, его последние действия и риторика рисуют более сложную картину, заставляющую союзников гадать, какая версия политики Трампа в отношении Украины возобладает на следующем этапе», — добавляет Fox News.
Кроме того, встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, которая состоялась накануне, показала отсутствие у главы Белого дома жестких требований по Украине, а также его готовность обсуждать это в менее настойчивом тоне.
Позиция осталась прежней
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail отметил, что позиция Трампа по украинскому конфликту осталась прежней. Пока, по его словам, конкретных действий со стороны американского лидера не было.
«Мы видим только сообщения по этому поводу, но никаких свидетельств пока нет. Сейчас позиция Трампа формально никак не поменялась. Он требует перемирия, однако не участвует в поддержке киевского режима напрямую, делая это через европейцев. То есть он, с одной стороны, дистанцируется, а с другой — давит на Россию с требованием как можно скорее заключить режим прекращения огня. Но при этом у него не тотальное давление, а, скорее, он поддавливает Россию, смотря, какая реакция будет у Москвы», — сказал собеседник издания.
Все может измениться в любой момент
Мирзаян подчеркнул, что Трамп может в любой момент поменять свою позицию по украинскому конфликту. Причем, как отметил политолог, это может произойти и в сторону Киева, и в сторону Москвы.
«Он может в любой момент поменять свою позицию, если посчитает это выгодным для себя. Но в данный конкретный момент он это делать не хочет. Потому что, если Трамп встанет на сторону Москвы, он потеряет Евросоюз, а если будет против нее, то потеряет шансы нормализовать отношения с Россией, которая нужна ему в преддверии американо-китайского столкновения», — сообщил он.
Эксперт пояснил, что американскому лидеру необходимо, чтобы Россия никак не поддерживала Китай в продвижении своей политики в Восточной Азии. Это является главной причиной, почему Трамп полностью не встает на сторону Украины.
«Трамп не хочет толкать Россию ближе к Китаю, как это делал бывший президент США Джо Байден. Дотолкались они уже», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.