Эксперт: сможет ли Украина получить от стран Европы ракеты Tomahawk

«Для того, чтобы европейские страны, у которых есть в арсенале ракеты Tomahawk, поставили их нужно разрешение Соединенных Штатов. Это называется реэкспорт. То есть эти страны не могут отдать эти ракеты без разрешения США. Это обычное условие заключения контракта. То есть сам можешь использовать, но не имеешь права передать третьим лицам», — сказал собеседник издания.