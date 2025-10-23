Эксперт: сможет ли Украина получить от стран Европы ракеты Tomahawk

«Дальнобойное оружие есть не только в США — оно также есть в некоторых европейских странах, в частности, Tomahawk. Мы уже говорим со странами, которые могут помочь», — приводит слова главы киевского режима украинское издание «Страна».
Нужно разрешение США
Директор Центра анализа стратегий и технологий, военный эксперт Руслан Пухов в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail сообщил, что для того, чтобы Украине получить ракеты Tomahawk от европейских стран, одного их согласия будет недостаточно. По его словам, одобрить подобные поставки должны США.
«Для того, чтобы европейские страны, у которых есть в арсенале ракеты Tomahawk, поставили их нужно разрешение Соединенных Штатов. Это называется реэкспорт. То есть эти страны не могут отдать эти ракеты без разрешения США. Это обычное условие заключения контракта. То есть сам можешь использовать, но не имеешь права передать третьим лицам», — сказал собеседник издания.
Он также добавил, что количество Tomahawk на вооружении европейских стран ограничено, поэтому если они отдадут их, то у них у самих будет просадка в арсеналах.
В США просчитывают шаги лучше, чем в Европе
Пухов отметил, что разрешение президента США Дональда Трампа на передачу ракет Tomahawk будет очевидным шагом к эскалации.
«Трамп при всей своей эксцентричности ведет себя достаточно сдержанно, в отличии от бывшего президента США Джо Байдена. Хотя его решения сложно предсказать. Но одно совершенно очевидно, что это будет резкая эскалация. В Америке, в отличие от Европы, просчитывают шаги более ответственно», — надеется эксперт.
Украине не удалось договориться с США о поставке ракет Tomahawk, однако этот вопрос обсуждался на протяжении нескольких месяцев. В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках этих ракет Киеву. Но уже 17 октября, после встречи с Зеленским, он сказал, что Соединенным Штатам самим нужны Tomahawk.
Газета The Wall Street Journal писала, что глава Белого дома на встрече заявил Зеленскому, что Украине не стоит рассчитывать на получение Tomahawk в ближайшее время.
При этом Трамп, отвечая на вопрос о возможности поставки Tomahawk Украине, заявил, что Вашингтон не намерен сам запускать эти ракеты по России, а для обучения украинских военных потребуется много времени.