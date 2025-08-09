Русская Америка: почему Путин выбрал Аляску для встречи с Трампом и какие документы там подпишут

— Да, Украина — лишь один из пунктов. Речь пойдет о развитии российско-американских отношений в целом, об укреплении двусторонних связей и о будущем мирового порядка. Не случайно Россия сейчас активно укрепляет свои позиции среди стран Глобального юга, ведет контакты с Белоруссией, Казахстаном, ОАЭ, Индией и другими. Мы на Аляске будем представлять не только свои интересы, но и интересы всех развивающихся стран. США тоже укрепляют свои позиции — пример тому мирный договор между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Вашингтона. Это сигнал Москве о том, что США имеют серьезное влияние в регионе.