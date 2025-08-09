Популярные темы
Русская Америка: почему Путин выбрал Аляску для встречи с Трампом и какие документы там подпишут

Евгений Викторович Семибратов — российский политолог, кандидат исторических наук, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН) о том, почему выбрана именно Аляска для встречи президентов России и США и какие документы могут быть подписаны во время визита Владимира Путина на территорию Русской Америки.

Оксана Файрклоуг
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

— Как вы оцениваете предстоящую встречу глав России и США на Аляске?

— На мой взгляд, эта встреча скорее претендует стать вторым Тегераном. Планируется заложить основы, в том числе будущего мироустройства и предварительный проект по мирному урегулированию на Украине. Ялта в этом смысле — уже финал, подведение итогов, а Аляска — стартовая точка. Скорее всего, здесь будет подписан предварительный план того, как Россия и США видят мирное урегулирование на Украине. Далеко не факт, что киевский режим в лице Зеленского его примет — за ним стоят британцы, которые в рамках украинского кризиса подрывают любые попытки нормализации отношений.

— Получается, Украина — не единственная тема встречи?

— Да, Украина — лишь один из пунктов. Речь пойдет о развитии российско-американских отношений в целом, об укреплении двусторонних связей и о будущем мирового порядка. Не случайно Россия сейчас активно укрепляет свои позиции среди стран Глобального юга, ведет контакты с Белоруссией, Казахстаном, ОАЭ, Индией и другими. Мы на Аляске будем представлять не только свои интересы, но и интересы всех развивающихся стран. США тоже укрепляют свои позиции — пример тому мирный договор между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Вашингтона. Это сигнал Москве о том, что США имеют серьезное влияние в регионе.

— Почему местом встречи выбрана именно Аляска?

— Во-первых, все ожидали, что саммит пройдет в третьей стране, например, в ОАЭ. Но, видимо, стороны настолько продвинулись в кулуарных переговорах, что решили встретиться на территории США. Это впервые за более чем 10 лет. При этом уже заявлено, что вторая встреча пройдет в России, чтобы не выглядело, будто кто-то «поехал на поклон». Во-вторых, Аляска символична — это бывшая территория Российской империи, ныне часть США. С точки зрения безопасности это оптимальный вариант: не требуется пролет над Канадой, минимизируются риски провокаций и влияния третьих стран.

— Можно ли говорить, что выбор Аляски связан с дипломатическим протоколом?

— Да, это важный момент. Саммит проходит на своей территории — в данном случае американской, и мы подчеркиваем, что это исключительно российско-американские контакты. Никаких третьих сторон — ни Украины, ни европейских партнеров Киева. Это снижает внешнее влияние на столь важное событие.

— И последний вопрос: в чем главный символизм и практическая польза этой встречи?

— Символизм в том, что встречаются два лидера великих держав на «русской Америке» и договариваются о будущем, при этом понимая, что следующая встреча пройдет в России. Практическая польза — в возможности напрямую обсудить ключевые мировые и двусторонние вопросы, не допуская вмешательства третьих игроков.