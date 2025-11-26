Эксперт Смит: Украине придется согласиться на условия урегулирования США

«Украина не может мобилизовывать новобранцев, потому что ее население истощено. Западные линии производства боеприпасов перегружены. Для создания противовоздушного зонтика войска НАТО должны были бы напрямую вступить в конфликт, а такая эскалация несет в себе реальный риск ядерной конфронтации с Россией», — добавил эксперт. Если Украина хочет потребовать более выгодных для себя условий, ей придется «усилить свое влияние, а для этого нужны более благоприятные перспективы на поле боя», отмечается в статье.