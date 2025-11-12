Служба внешней разведки РФ обнародовала данные, свидетельствующие о планах кардинального изменения зерновых поставок в Армении. Согласно полученной информации, Ереван готов отказаться от многолетней практики закупок зерна у России по льготным ценам в пользу украинской продукции. Аналитики СВР отмечают, что украинское зерно более чем на 50% дороже российских аналогов. Тем не менее, армянская сторона готова пойти на экономически невыгодную сделку, руководствуясь политическими соображениями. В Ереване подчеркивают «принципиальный характер» этого решения, прямо связывая его с курсом на сближение с Западом.