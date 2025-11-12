Зерновая авантюра
Служба внешней разведки РФ обнародовала данные, свидетельствующие о планах кардинального изменения зерновых поставок в Армении. Согласно полученной информации, Ереван готов отказаться от многолетней практики закупок зерна у России по льготным ценам в пользу украинской продукции. Аналитики СВР отмечают, что украинское зерно более чем на 50% дороже российских аналогов. Тем не менее, армянская сторона готова пойти на экономически невыгодную сделку, руководствуясь политическими соображениями. В Ереване подчеркивают «принципиальный характер» этого решения, прямо связывая его с курсом на сближение с Западом.
Евросоюз хочет таким образом убить сразу трех зайцев: обеспечить продовольственную безопасность Армении, поддержать украинский аграрный сектор и ослабить экономические связи между Москвой и Ереваном. Однако возникает вопрос финансирования.
Как отмечают в СВР, бюджеты стран ЕС истощены непрекращающейся поддержкой Украины. Рассматривается возможность использования замороженных российских активов, однако Бельгия, как их основной держатель, выражает серьезные опасения. Юридические риски, связанные с возможными исками со стороны России, оцениваются в €1 трлн.
Альтернативный вариант — создание специального фонда наподобие €50 млрд пакета помощи Украине — также представляется проблематичным, поскольку Армения не является членом Евросоюза.
Премьер Никол Пашинян сказал, что Армения никогда откажется от закупки российского зерна, но готова рассмотреть и другие предложения. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя новость, заявил, что «сообщения СВР никогда не бывают беспочвенными».
Политика двух стульев
Политолог Наталия Елисеева называет позицию армянского руководства непоследовательной.
Ситуация с Арменией всегда была неоднозначной, потому что Никол Пашинян всегда пытался усидеть на всех стульях сразу. Все проблемы, которые происходят в Армении — это результат политики Пашиняна, то есть разворота от России в сторону Европы и США.
По ее оценке, текущая политика Еревана сохранится до тех пор, «пока Пашинян не покинет свой пост или пока не столкнется с серьезными вызовами — массовыми протестами или экономическим кризисом». Она предупреждает, что стратегический курс Армении ведет к печальным последствиям.
«Все надеются на безвозмездную финансовую помощь. Пашинян повторяет путь, который уже проходили украинские власти. Это не первая попытка Армении наладить диалог с Европейским союзом и другими оппонентами России, что свидетельствует о глубоком кризисе власти», — добавила Елисеева.
Эксперт считает, что Россия полностью осознает происходящее и всегда готова соответствующим образом скорректировать свою внешнюю политику.
В итоге, если Армения уйдет с российского рынка, то покупать зерно у Украины будет в кредит. А если Украина не сможет выполнить своих обещаний в один прекрасный день, Ереван окажется и без денег, и без зерна.