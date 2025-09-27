Эксперт Скрелин прокомментировал присвоение имен героев СВО школам

По словам эксперта, в вопросах, касающихся названий, приоритетной задачей является не переименование, а просвещение. Скрелин сказал, что в вопросе о названии улиц Петербурга гораздо важнее создавать информационные таблички, подробно объясняющие происхождение топонимов, чем менять уже существующие, в том числе и украинские.