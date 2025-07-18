Эксперт Силаев рассказал, как узнать, что телефон прослушивают

В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» он рассказал, что один из тревожных сигналов — это необъяснимо быстрый разряд батареи. Особенно в том случае, если устройство используется неактивно. Еще один тревожный признак — повышенный расход интернет-трафика в фоновом режиме или необычная активность в мобильной сети. Это может указывать на передачу данных без ведома владельца телефона.
Также настораживать должны подозрительная работа гаджета и посторонние шумы во время звонков.
«Самопроизвольные перезагрузки, зависания или неожиданное включение экрана могут быть следствием работы вредоносного ПО. Во время звонков стоит прислушиваться к посторонним шумам, эху или щелчкам, хотя эти признаки не всегда однозначно указывают на прослушку», — объяснил Юрий Силаев.
Также он советует проверять входящие SMS и MMS. Сообщения с непонятными символами или ссылками могут тоже свидетельствовать об атаке.
Возможный, но не однозначный признак вмешательства — перегрев телефона. Это явление может быть связано как с вредоносным софтом, так и со старением аккумулятора и фоновыми процессорами легальных приложений. По словам эксперта, если телефон нагревается даже в режиме ожидания, это повод для более глубокой проверки.
Еще один тревожный сигнал — появление неизвестных файлов или приложений. Особенно стоит насторожиться, если в памяти появились скрытые архивы, файлы с расширением .apk или приложения, которые вы точно не устанавливали.
«Системные программы, запрашивающие подозрительные разрешения, тоже могут указывать на компрометацию устройства», — добавил Юрий Силаев.
При первых подозрениях на взлом или слежку он советует проверить список установленных приложений и удалить все незнакомые. Также стоит обновить операционную систему до последней версии.
«Антивирусное сканирование поможет выявить возможные угрозы. Также полезно проверить разрешения для всех программ — доступ к микрофону, камере или геолокации должен быть только у доверенных приложений», — подчеркнул эксперт.
Он заметил, что обновление операционной системы и софта до последних версий закрывает многие уязвимости. В крайнем случае можно запустить сброс до заводских настроек, предварительно сохранив важные данные.
Если вы предполагаете целенаправленную слежку, стоит обратиться к специалистам по кибербезопасности. При этом важно помнить, что многие симптомы могут возникнуть из-за обычных сбоев в работе системы.
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