Эксперт Силаев рассказал, как узнать, что телефон прослушивают

В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» он рассказал, что один из тревожных сигналов — это необъяснимо быстрый разряд батареи. Особенно в том случае, если устройство используется неактивно. Еще один тревожный признак — повышенный расход интернет-трафика в фоновом режиме или необычная активность в мобильной сети. Это может указывать на передачу данных без ведома владельца телефона.