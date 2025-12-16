Эксперт: что привело к трагедии в школе в Одинцово

В качестве выхода при неработающем оборудовании Фефелов видит только увеличение числа охранников для физического досмотра, что, однако, вновь упирается в финансы. По мнению эксперта, переломным моментом стал май 2021 года, когда в Казани 18-летний Ильназ Галявиев убил 11 человек в школе № 88. Нападавший оставил в телеграм-канале манифест, полный отсылок к американским убийцам и призывов к «мести обществу». В ходе расследования выяснилось, что школа формально имела систему безопасности, но Галявиев просто вошел через запасной вход, где не стояло ни охраны, ни рамки.