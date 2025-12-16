Эксперт: что привело к трагедии в школе в Одинцово

Школьная атака в прямом эфире
Кадры с места происшествия, опубликованные телеграм-каналом Mash, показывают, как нападавший с ножом в руках подходит к группе детей. На видео слышно, как он задает вопрос «Какой ты национальности?», после чего распыляет содержимое газового баллончика в лицо приближающемуся охраннику и бьет его ножом. Позже подросток вновь возвращается к группе младшеклассников.
В день нападения юноша пришел в школу в каске, на которой были выведены лозунги экстремистского характера. На шлеме была закреплена экшн-камера, а сам он снимал происходящее на смартфон и выкладывал фрагменты в соцсети в режиме реального времени. Трансляция длилась около 12 минут, пока подростка не обезвредили.
Родители мальчика заявили, что не замечали за сыном ничего подозрительного. «Он был как все — учился, играл в компьютерные игры, не проявлял агрессии», — сообщил отец. По его словам, о нападении он узнал из новостей.
Вопреки внешнему благополучию, в цифровой среде подросток демонстрировал иные взгляды. В его аккаунтах в соцсетях были обнаружены материалы, связанные с радикальной онлайн-субкультурой, сочетающей мизантропию и эстетизацию насилия. За два дня до нападения он разослал одноклассникам 11-страничный манифест «Мой гнев», наполненный ненавистью к обществу и разделением людей по национальному и религиозному признакам. Однако никто не придал этому значения.
Согласно предварительным данным Следственного комитета и Министерства образования Московской области, в день нападения рамки металлодетекторов в лицее № 6 не работали.
Экономия на безопасности
Эксперт в области комплексной безопасности группы компании «Витязь» Петр Фефелов считает, что руководство школ часто исходит из ошибочного убеждения, что с ними ничего плохого не произойдет. Он подчеркнул, что технические средства, такие как рамки металлодетекторов, эффективны только в комплексе с квалифицированным персоналом, и оба эти элемента напрямую зависят от финансирования.
Фефелов объяснил, что низкие бюджеты и тендерная система, где выбор, как правило, падает на самого дешевого подрядчика, напрямую сказываются на качестве.
Чем выше уровень сотрудника охраны, тем он дороже стоит. То есть здесь всегда палка о двух концах. Предпочтение отдается тем, кто готов работать за меньшее. Это сказывается как на качестве сотрудников охраны, так и на качестве оборудования, — заявил эксперт.
В час пик в школах большой поток людей, а детекторы реагируют на множество металлических предметов (ключи, ручки), что тормозит пропускной режим. Фефелов предложил искать «золотую середину», например, разделяя пропуск для младших и старших школьников, поскольку угроза чаще исходит от подростков переходного возраста.
Мы понимаем, что где-то, например, рамка вышла из строя. Ее не торопятся ремонтировать, потому что на это, опять же, нужны средства. И этот процесс откладывается, пока не происходит какой-то несчастный случай, — отметил он.
В качестве выхода при неработающем оборудовании Фефелов видит только увеличение числа охранников для физического досмотра, что, однако, вновь упирается в финансы. По мнению эксперта, переломным моментом стал май 2021 года, когда в Казани 18-летний Ильназ Галявиев убил 11 человек в школе № 88. Нападавший оставил в телеграм-канале манифест, полный отсылок к американским убийцам и призывов к «мести обществу». В ходе расследования выяснилось, что школа формально имела систему безопасности, но Галявиев просто вошел через запасной вход, где не стояло ни охраны, ни рамки.
Через неделю после случившегося президент Владимир Путин поручил выработать единый подход к обеспечению безопасности российских школ и других учебно-образовательных учреждений. Были ужесточены правила хранения оружия, введена обязательная лицензия на приобретение пистолетов для самообороны, а соцсети обязали в течение часа реагировать на угрозы насилия.
Однако система оказалась уязвима — уже через полтора года, в сентябре 2022 года, в Ижевске произошла еще более масштабная трагедия, унесшая жизни 18 человек, включая 11 детей. Нападавший — 34-летний Артем Казанцев, состоявший на учете в психдиспансере, — применил легально приобретенное оружие и гранату. Хотя в школе стоял металлоискатель, взрыв у входа создал дымовую завесу, и охрана не успела среагировать. После этого случая власти усилили контроль за лицами с психиатрическими диагнозами.
Тревожные знаки
Клинический психолог Дарья Яушева считает, что в основе подросткового радикализма может лежать так называемая «нарциссическая травма» — состояние острого стыда от провала собственного статуса и компетентности. Это чувство запускает механизм «нарциссических качелей», когда ощущение всемогущества резко сменяется ничтожностью. В такой динамике страх вытесняется самоуничижением, которое становится способом сохранить контроль над ситуацией: «Я себя сам оценил, я себе вынес приговор. Не общество, а я».
Однако стыд, фиксирующий провал, одновременно может стать топливом для ответной агрессии по принципу «унижение — ярость — месть». Что касается длительной подготовки к действию, то психолог рассматривает это как признак того, что насилие стало для подростка «проектом» — отрепетированным сценарием.
Эксперт объяснил, что написание манифеста выполняет несколько ключевых психологических функций. Во-первых, это акт самоубеждения и «цементирование» решения, которое помогает преодолеть внутреннюю амбивалентность. Во-вторых, через текст человек конструирует новую идентичность и роль для себя.
По мнению психолога, подросток создавал себе роль мстителя, судьи и воина, что помогало оправдать насилие и снизить внутренние моральные запреты. Кроме того, манифест — это обращение к аудитории, даже воображаемой, и одновременно «утечка намерений», частичное раскрытие замысла, которое некоторые специалисты рассматривают как подсознательную попытку быть остановленным.
Яушева считает, что общество часто замечает лишь яркие симптомы психических расстройств («плюс-симптомы»), игнорируя «минус-симптомы» вроде замкнутости.
Мы часто игнорируем какие-то минус-симптомы, и в том числе такую закрытость, погруженность в себя. И часто это маркируется под черту характера. А вообще-то это то, что должно привлекать внимание. Если человек уходит в себя, то нужно задать вопрос, чем он в этот период интересуется, какие у него есть мысли, — отметил специалист.
Психолог советует обратиться к врачам, если подросток демонстрирует фиксацию на теме насилия и мессианской миссии, остро переживает унижение и несправедливость, скатывается в изоляцию.