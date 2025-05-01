Эксперт считает, что указание размера наценки в торговых сетях вызовет рост цен

Лебедев обратил внимание, что такую практику не стоит распространять на другие регионы страны. «Закон усложняет работу и в нынешнем виде не ведет к снижению розничных цен. Торговые сети не зарабатывают на социально значимых товарах, наценка на них в большинстве случаев минимальна, а нередко и отрицательная, другими словами, для покупателей товар обходится дешевле, чем он поступает в торговую сеть. Ретейлеры восполняют свою маржу за счет наценки на другие товары, не входящие в список социально значимых. В случае отрицательной наценки у покупателей могут возникнуть вопросы: а) к честности ретейлеров, б) к ценовому аппетиту производителей, при этом конечный уровень цен не уменьшится, а может даже вырасти вследствие повышения трудозатратности», — пояснил он.