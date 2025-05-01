Эксперт считает, что указание размера наценки в торговых сетях вызовет рост цен

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был принят законопроект, обязывающий продуктовые сети указывать рядом с ценой на социально значимые товары процент собственной наценки.
«Данная инициатива неэффективна в борьбе с ростом цены. В реальности она увеличивает операционные затраты ретейлеров. Для выполнения этого закона потребуются дополнительные трудозатраты со стороны линейного персонала сети, а также увеличение площади ценника, чтобы указать наценку. Все это косвенно может вызвать дополнительный рост цен и способствовать инфляции», — рассказал эксперт.
Он обратил внимание, что список социально значимых товаров неизвестен широкому кругу покупателей, поэтому придется проводить дополнительную разъяснительную работу с потребителями, объясняя им, почему на одних ценниках наценка указана, а на других — нет. С особым вниманием к такой задаче следует относиться для покупателей пожилого возраста, для которых разъяснение потребует дополнительных усилий, а следовательно, повысит трудозатраты ретейлеров.
Лебедев обратил внимание, что такую практику не стоит распространять на другие регионы страны. «Закон усложняет работу и в нынешнем виде не ведет к снижению розничных цен. Торговые сети не зарабатывают на социально значимых товарах, наценка на них в большинстве случаев минимальна, а нередко и отрицательная, другими словами, для покупателей товар обходится дешевле, чем он поступает в торговую сеть. Ретейлеры восполняют свою маржу за счет наценки на другие товары, не входящие в список социально значимых. В случае отрицательной наценки у покупателей могут возникнуть вопросы: а) к честности ретейлеров, б) к ценовому аппетиту производителей, при этом конечный уровень цен не уменьшится, а может даже вырасти вследствие повышения трудозатратности», — пояснил он.
Эксперт объяснил, что у разных ретейлеров разные закупочные цены. При этом для конечного покупателя цены зачастую одинаковы в разных торговых сетях. Может случиться ситуация, когда один и тот же товар, относящийся к группе социально значимых, на полке будет находиться по одинаковой розничной цене, но с указанием разной наценки в разных торговых сетях.
Он добавил, что более популярные, крупные торговые сети обычно имеют привилегированные условия с большим процентом скидки от производителя и, соответственно, имеют возможность держать большую наценку, а менее крупные сети вынуждены урезать свою наценку, дабы в глазах покупателя конкурировать на равных. Если покупатели будут видеть разную наценку на полках в разных торговых сетях, то вероятность рождения дополнительных слухов увеличивается.
Эксперт также привел в пример ЭКГ-рейтинг, который он считает более успешной практикой. В проект входит 7 миллионов организаций. По мнению Лебедева, применение пониженного НДС для организаций с высоким ЭКГ-рейтингом позволит одновременно решать социальные проблемы и при этом стимулировать организации быть эффективными в сдерживании цен, в особенности на социально значимые товары.