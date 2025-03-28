Эксперт раскрыл советские секреты повышения рождаемости

Он добавил, что в стратегии подчеркивается необходимость привлечения некоммерческих организаций (НКО) и общества к решению демографических вопросов. НКО работают в нескольких важных направлениях: они помогают детям с инвалидностью, предоставляют социальные гостиницы для женщин, реализуют проекты по реабилитации семей погибших участников СВО, а также предлагают услуги по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Муниципалитеты учитывают эти услуги при создании карты ресурсов, что помогает лучше распределять возможности для реализации демографической и семейной политики в регионе.