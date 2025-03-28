Эксперт раскрыл советские секреты повышения рождаемости

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, Россия сталкивается с демографическим кризисом, характеризующимся снижением рождаемости до коэффициента 1,4 и естественной убыли населения.
Руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ» Сергей Чесноков рассказал ВФокусе Mail, что наличие стратегии — это положительный шаг, так как ранее в стране не было четкого плана действий.
«Стратегия более совершенная и серьезная, чем предшествующая концепция, и предполагает создание региональных стратегий, учитывающих специфику каждой территории», — сказал он.
Однако эксперт выразил сомнения относительно реальных возможностей заполнения демографической дыры, указывая на то, что поставленные цели не приведут к значительному повышению рождаемости. По его словам, несмотря на то что цель стратегии — увеличить коэффициент рождаемости до 1,8, это все еще недостаточно для перелома негативной тенденции.
«Сейчас мы наблюдаем нисходящий тренд, и для его изменения необходимо более амбициозное планирование», — добавил Чесноков. Он также указал на отсутствие прорывных мер в стратегии, что, по его мнению, затрудняет достижение даже поставленных целей, ведь «переломить нисходящий тренд будет особенно сложно именно на переломе в самом начале».
Эксперт подчеркнул, что общественность не увидела тех конкретных решений, которые были предложены правительству. «Несмотря на то, что мы направляли свои предложения, они не нашли отражения в стратегии», — отметил он.
Он добавил, что в стратегии подчеркивается необходимость привлечения некоммерческих организаций (НКО) и общества к решению демографических вопросов. НКО работают в нескольких важных направлениях: они помогают детям с инвалидностью, предоставляют социальные гостиницы для женщин, реализуют проекты по реабилитации семей погибших участников СВО, а также предлагают услуги по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Муниципалитеты учитывают эти услуги при создании карты ресурсов, что помогает лучше распределять возможности для реализации демографической и семейной политики в регионе.
Однако на данный момент отсутствует механизм государственного финансирования для НКО, работающих в этой сфере.
А раз нет механизма, то на какой большой результат и эффект можно рассчитывать? Соответственно, НКО наиболее успешно в демографических вопросах во многих. И как раз их опыт нужно использовать и тиражировать, но на это не делается такой серьезный акцент, — обратил внимание Чесноков.
Проблемы сельских территорий
Чесноков акцентировал внимание на важности учета различий между городскими и сельскими территориями. Именно в советское время акцент делался на развитии сельских территорий. Большое внимание уделялось строительству школ и Домов культуры. Сейчас же этот акцент упущен в общей демографической политике.
«Село вносит наибольший вклад в повышение рождаемости, однако в стратегии пока не предусмотрены меры, направленные на поддержку сельских жителей», — сказал он. Он добавил, что необходимо разработать дифференцированные меры для малых городов и поселков, поскольку их демографическая ситуация отличается от ситуации в мегаполисах.
Кроме того, Чесноков отметил, что в стратегии недостаточно внимания уделено вопросам репродуктивного здоровья. «Сейчас под мерами повышения репродуктивного здоровья подразумеваются в основном новые репродуктивные технологии, такие как ЭКО, но это не решает проблему лечения бесплодия», — объяснил он. Эксперт подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на профилактике вторичного бесплодия, которое часто связано с неправильным образом жизни, и развивать программы, направленные на формирование семейных ценностей.
Чесноков также указал на необходимость комплексного подхода к решению демографических проблем, который должен включать работу с духовностью и здоровьем населения. «Необходимо не только решать точечные проблемы, но и формировать установки на верность и создание семьи», — добавил он. Если сравнивать с советским временем, то опять же — власти неуклонно следовали тренду образования и повышения грамотности населения, пониманию национальных инетересов Родины у граждан СССР.
В заключение, эксперт выразил надежду на то, что стратегия будет корректироваться и дополняться в процессе реализации. Для этого определен специальный пункт в стратегии, без которого, по мнению Чеснокова, не достичь поставленных целей. «Важно, чтобы государство и общество наладили эффективное взаимодействие, которое позволит достичь реальных результатов в области демографической политики», — подытожил он.
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