Эксперт: с какой целью Запад пугает ядерным оружием России

Страны НАТО потребовали от Украины организовать крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году, сообщила Служба внешней разведки РФ. Кроме того, западные чиновники неоднократно пугали жителей своих стран ядерным ударом со стороны РФ. Бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин специально для ВФокусе Mail рассказал, для чего это делается.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: U.S. Air Force

Члены НАТО потребовали от Украины организовать крупную диверсию с жертвами среди жителей страны и европейских государств наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году. Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ.

«По поступающим в СВР данным, европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе», — сказано в сообщении.

Уточняется, что диверсия может быть организована на Запорожской атомной электростанции с возможным расплавлением ядерных реакторов. В СВР также заявили, что британский аналитический центр Chatham House (признан нежелательной организацией в России) уже просчитал последствия диверсии.

«В области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы», — говорится в сообщении.

В СВР подчеркнули, что Коллективный Запад готов к дезинформации и жертвам ради дискредитации РФ и оправдания антироссийской политики.

Всегда пытаются обвинить Россию

На Западе чиновники регулярно пытаются запугать жителей европейских стран, говоря «об угрозе со стороны РФ». При этом они нередко используют нарративы о ядерном оружии, которое Москва может использовать против Европы. Кроме того, есть и те политики, которые сомневаются в том, что Россия применит его. Бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Запад всегда пытался и пытается обвинить РФ в том, чего она никогда не делает.

«Им просто нужен образ врага, ради которого тратятся сотни миллиардов долларов и евро на НАТО. То есть оно должно как-то оправдать свое существование, что они не просто так тут пасутся на деньги европейских налогоплательщиков, а решают важнейшую проблему — отбивают натиск совершенно диких и опасных людей. Провокация или операция под чужим флагом — это вообще классика жанра. Поэтому будут пытаться обвинить хоть в чем-нибудь. Как говорится, “ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что именно Запад на протяжении многих столетий организовывал крестовые походы. При этом Россия практически никогда первая не нападает в отличие от западных стран.

«Поэтому, чтобы как-то оправдать свое нападение, придумываются всякие интересные истории. На эту тему высказывался еще великий русский поэт и дипломат Федор Тютчев, говоря, что, если на Западе поднимается дикий вой по поводу агрессивных намерений России, значит, какая-то из европейских стран хочет захватить чужую территорию. С того времени практически ничего и не изменилось», — заявил Никулин.

«Северные потоки» — доказательство

Никулин подчеркнул, что исключать возможность диверсий на Запорожской АЭС ни в коем случае нельзя. Он пояснил, что подрыв «Северных потоков» тому доказательство.

«Случай с “Северными потоками” однозначно показывает, что они готовы пойти на любую провокацию, чтобы обвинить в этом Россию. Уже три года прошло, но фактически никакого расследования нет. Причем ущерб-то колоссальный. Все спускается на тормоза. Польша не выдает потенциальных подозреваемых террористов, Италия ждет какого-то решения Верховного суда», — сообщил военный эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. По его словам, у Соединенных Штатов «больше ядерного оружия, чем у любой другой страны».

Трамп 3 ноября сообщал о намерении США провести ядерные испытания, объяснив это действиями других ядерных держав.

Президент России Владимир Путин, комментируя слова главы Белого дома, заявил, что в случае возобновления ядерных испытаний другими странами — участниками Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Москва предпримет «адекватные действия». Российский лидер также поручил Министерству иностранных дел и силовым структурам оценить целесообразность начала работ по подготовке таких испытаний.

