Члены НАТО потребовали от Украины организовать крупную диверсию с жертвами среди жителей страны и европейских государств наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году. Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ.
«По поступающим в СВР данным, европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе», — сказано в сообщении.
Уточняется, что диверсия может быть организована на Запорожской атомной электростанции с возможным расплавлением ядерных реакторов. В СВР также заявили, что британский аналитический центр Chatham House (признан нежелательной организацией в России) уже просчитал последствия диверсии.
«В области распространения радиоактивных частиц окажутся жители подконтрольных Киеву районов и граждане стран ЕС вблизи украинской западной границы», — говорится в сообщении.
В СВР подчеркнули, что Коллективный Запад готов к дезинформации и жертвам ради дискредитации РФ и оправдания антироссийской политики.
Всегда пытаются обвинить Россию
На Западе чиновники регулярно пытаются запугать жителей европейских стран, говоря «об угрозе со стороны РФ». При этом они нередко используют нарративы о ядерном оружии, которое Москва может использовать против Европы. Кроме того, есть и те политики, которые сомневаются в том, что Россия применит его. Бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Запад всегда пытался и пытается обвинить РФ в том, чего она никогда не делает.
«Им просто нужен образ врага, ради которого тратятся сотни миллиардов долларов и евро на НАТО. То есть оно должно как-то оправдать свое существование, что они не просто так тут пасутся на деньги европейских налогоплательщиков, а решают важнейшую проблему — отбивают натиск совершенно диких и опасных людей. Провокация или операция под чужим флагом — это вообще классика жанра. Поэтому будут пытаться обвинить хоть в чем-нибудь. Как говорится, “ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что именно Запад на протяжении многих столетий организовывал крестовые походы. При этом Россия практически никогда первая не нападает в отличие от западных стран.
«Поэтому, чтобы как-то оправдать свое нападение, придумываются всякие интересные истории. На эту тему высказывался еще великий русский поэт и дипломат Федор Тютчев, говоря, что, если на Западе поднимается дикий вой по поводу агрессивных намерений России, значит, какая-то из европейских стран хочет захватить чужую территорию. С того времени практически ничего и не изменилось», — заявил Никулин.
«Северные потоки» — доказательство
Никулин подчеркнул, что исключать возможность диверсий на Запорожской АЭС ни в коем случае нельзя. Он пояснил, что подрыв «Северных потоков» тому доказательство.
«Случай с “Северными потоками” однозначно показывает, что они готовы пойти на любую провокацию, чтобы обвинить в этом Россию. Уже три года прошло, но фактически никакого расследования нет. Причем ущерб-то колоссальный. Все спускается на тормоза. Польша не выдает потенциальных подозреваемых террористов, Италия ждет какого-то решения Верховного суда», — сообщил военный эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. По его словам, у Соединенных Штатов «больше ядерного оружия, чем у любой другой страны».
Трамп 3 ноября сообщал о намерении США провести ядерные испытания, объяснив это действиями других ядерных держав.
Президент России Владимир Путин, комментируя слова главы Белого дома, заявил, что в случае возобновления ядерных испытаний другими странами — участниками Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Москва предпримет «адекватные действия». Российский лидер также поручил Министерству иностранных дел и силовым структурам оценить целесообразность начала работ по подготовке таких испытаний.