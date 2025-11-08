На Западе чиновники регулярно пытаются запугать жителей европейских стран, говоря «об угрозе со стороны РФ». При этом они нередко используют нарративы о ядерном оружии, которое Москва может использовать против Европы. Кроме того, есть и те политики, которые сомневаются в том, что Россия применит его. Бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Запад всегда пытался и пытается обвинить РФ в том, чего она никогда не делает.