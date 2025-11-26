Эксперт: с какой целью Орбан намерен встретиться с Путиным в Москве

Кремль сообщит о возможных контактах президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы сообщим о возможных контактах», — сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя информацию СМИ о возможной встрече Путина и Орбана в эту пятницу.
Венгерское интернет-издание VSquare со ссылкой на источники сообщило, что Орбан планирует посетить Москву для встречи с Путиным в пятницу, 28 ноября. При этом оно не уточнило, какие вопросы глава правительства намерен обсудить с президентом России.
Официальных сообщений в Будапеште на этот счет не было.
Модератор встречи США и России
Политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Орбан хочет быть посредником между Россией и США в плане нормализации отношений двух стран.
«Он хочет быть модератором переговорного процесса. У Трампа есть желание быть таким, но не может, так как США являются вовлеченной стороной конфликта на Украине. А Орбан, видимо, намерен обсудить посредническую миссию. Здесь как раз он может ставить себе задачу подготовить основу для возможного будущего саммита США и России в Венгрии», — сказал собеседник издания.
Конкуренция
По данным некоторых экспертов, вероятная встреча Орбана и Путина в Москве может быть попыткой запустить «венгерский формат» переговорного процесса. В принципе, РФ может поддерживать два: «стамбульский» в качестве гуманитарного и «венгерский» как стратегический.
Блохин добавил, что между странами есть некая конкуренция за право проведения саммита России и Соединенных Штатов. Он уточнил, что помимо Венгрии на это место претендует еще несколько государств.
«Турция и Венгрия хотят быть площадками для встречи Путина и Трампа. К ним же относятся и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, и другие. Я думаю, что между ними есть конкуренция за то, где будет проходить саммит США и России. Все внимание всех мировых СМИ будет приковано к этому событию, причем оно может быть главным политическим событием уходящего года», — сообщил эксперт.
Месседж от Трампа
По словам политолога, помимо рассмотрения предпосылок к возможной встрече Трампа и Путина в Венгрии Орбан может обсудить с российским лидером мирный план главы Белого дома.
«Орбан может обсудить с Путиным мирный план Трампа, но только не тот, который фигурирует в СМИ с различными сливами и версиями. Вполне возможно, что венгерский премьер может передать президенту России какой-то месседж от американского лидера», — отметил Блохин.
Сорвавшийся саммит в Будапеште
16 октября прошел телефонный разговор Путина и Трампа, после которого была анонсирована их встреча в Будапеште. На следующий день Орбан объявил, что подготовка к саммиту России и США «идет полным ходом».
Однако через несколько дней, 23 октября, глава Белого дома отменил встречу. «Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться», — сказал он.
Путин заявил, что встреча с американским коллегой перенесена, а не отменена. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что ее можно оперативно организовать, но пока нет необходимости.