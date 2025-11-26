Эксперт: с какой целью Орбан намерен встретиться с Путиным в Москве

«Турция и Венгрия хотят быть площадками для встречи Путина и Трампа. К ним же относятся и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, и другие. Я думаю, что между ними есть конкуренция за то, где будет проходить саммит США и России. Все внимание всех мировых СМИ будет приковано к этому событию, причем оно может быть главным политическим событием уходящего года», — сообщил эксперт.