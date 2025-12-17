Эксперт: с какой целью ДРГ Украины пыталась проникнуть на территорию Белгородской области

ВСУ попытались проникнуть в Белгородскую область, диверсантов уничтожили в шести километрах от границы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации канала, украинская диверсионно-разведывательная группа в составе трех человек пыталась провести разведку в районе села Старица Харьковской области — направлялись в сторону села Муром.
По предварительным данным, перемещения военных киевского режима зафиксировали с помощью беспилотника, который наблюдал за безуспешной попыткой ВСУ пересечь границу. На диверсантов сбросили ВОГ, ликвидируя одного за другим.
Задачи ДРГ
Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, сейчас на приграничье в основном происходят ракетно-дроновые атаки. Он уточнил, что ближе к линии боевого соприкосновения — в Волчанском, Липцевском и Казачье Лопаньском участках — расположены лесопосадки и лесные массивы, где и действуют диверсионно-разведывательные группы противника.
«Совместно с подразделениями российской армии группировки “Север” работают наши мобильные группы “Орлан” и “Барс”. Сейчас есть подобные попытки прорывов, но они осуществляются ВСУ периодически. Если убрать весь пропагандистский информационный аспект, то задача диверсионной группы — более точно доразведывать пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил России, которые действуют на Харьковском направлении к Волчанску, к Казачьей Лопани и Липцам. Вторая задача — выявить замаскированные позиции наших средств ПВО, а также огневые позиции дальнобойной артиллерии РСЗО, которые фактически в ежесуточном режиме наносят удары по северной части Харьковской области, по линии ЛБС и по тыловым районам ближе к Харькову, где еще находится противник», — сказал собеседник издания.
Харьковское направление зашевелилось
По словам Алехина, Харьковского направление сейчас зашевелилось — идут упорные бои. Он отметил, что поэтому не является редкостью, что «какие-то диверсионные группы противника пытаются прорваться и пересечь границу Белгородской области».
«Не исключено, что противник также преследует цель совершить теракт на территории России против какого-нибудь гражданского объекта. Но опять же, в деревне его же не будут осуществлять, тем более, что большинство жителей многих населенных пунктов, которые находятся непосредственно у границы, уже своевременно эвакуировались. Но, когда зашевелился фронт, то, естественно, все можно ожидать — и контратаки, и диверсионные группы, и огневые удары, и комплексные налеты, и прочее», — добавил военный эксперт.
Он также подчеркнул, что в настоящее время российская армия выполняет две задачи.
«Войска двух группировок “Север” и “Запад” на Харьковском направлении выполняют задачи — это сосредоточение на главном оборонительном узле ВСУ — Дружковка, Краматорск, Славянск. Харьковская область — это Купянский, Изюмский, Балаклейский районы непосредственно связаны с боевыми действиями по линии Краматорск-Славянск. Именно с Харькова туда идут все транспортные маршруты. И второе — это установление прочной буферной зоны на территории Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.