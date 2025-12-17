Эксперт: с какой целью ДРГ Украины пыталась проникнуть на территорию Белгородской области

«Совместно с подразделениями российской армии группировки “Север” работают наши мобильные группы “Орлан” и “Барс”. Сейчас есть подобные попытки прорывов, но они осуществляются ВСУ периодически. Если убрать весь пропагандистский информационный аспект, то задача диверсионной группы — более точно доразведывать пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил России, которые действуют на Харьковском направлении к Волчанску, к Казачьей Лопани и Липцам. Вторая задача — выявить замаскированные позиции наших средств ПВО, а также огневые позиции дальнобойной артиллерии РСЗО, которые фактически в ежесуточном режиме наносят удары по северной части Харьковской области, по линии ЛБС и по тыловым районам ближе к Харькову, где еще находится противник», — сказал собеседник издания.