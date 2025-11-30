Эксперт: для чего в школах КНДР будут изучать русский язык

«Я считаю, что и у нас тоже можно было бы расширить сеть спецшкол с углубленным изучением корейского языка, в особенности в районах Дальнего Востока и Сибири. Это очень хороший и правильный шаг двух наших стран по дальнейшему углублению взаимодействия и сотрудничества», — заключил профессор.