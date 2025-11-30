Образовательный мост
Русский язык вошел в число обязательных дисциплин для изучения в школах КНДР. Занятия начнутся с четвертого класса. С таким заявлением выступил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на заседании межправительственной комиссии РФ-КНДР.
В качестве еще одного примера, свидетельствующего о наращивании сотрудничества между странами, министр привел данные о профессиональных и образовательных обменах. В 2025 году 29 северокорейских геологов прошли повышение квалификации в российских учебных центрах, где освоили современные технологии геологоразведки, лабораторной диагностики и цифрового картографирования. Параллельно 96 граждан КНДР были зачислены в российские вузы, включая ведущие университеты Москвы и Дальнего Востока.
По словам министра, в КНДР много желающих изучать русский язык — он традиционно входит в тройку наиболее востребованных иностранных языков.
Исторические связи
Доктор исторических наук, профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин считает, что современное сближение связано не только с военно-техническим сотрудничеством, а имеет глубокие исторические корни.
Корейская Народно-Демократическая Республика была создана на волне освобождения Красной Армией Корейского полуострова и его северной части. Советский Союз оказывал большое техническое, экономическое, научное, учебное содействие новой республике, — напомнил Кошкин, напомнив про существовавшие между странами братские отношения, включая договор о взаимной военной помощи.
В свое время Ельцин отвернулся от сотрудничества с КНДР и поддержал западные санкции против республики. Однако, по мнению эксперта, «жизнь показала, насколько это было нелепо и недальновидно» — такая политика не учитывала долгосрочные интересы России.
Современный этап отношений эксперт оценивает как период активного восстановления. Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР и подписание всеобъемлющего договора о сотрудничестве, включая положения о военно-технической помощи, создают прочную основу для развития двусторонних связей.
Сам факт того, что корейские товарищи самоотверженно боролись за территориальную целостность нашего государства в Курской области, было немало погибших, отдавших жизнь корейских военнослужащих в этой борьбе. И, естественно, отношения будут развиваться и впредь, — добавил он.
По мнению историка, сотрудничество будет развиваться не только в военно-технической области, но и по всему спектру отношений: экономика, торговля, научный обмен. Для всего этого и потребуются специалисты со знанием русского языка.
«Я считаю, что и у нас тоже можно было бы расширить сеть спецшкол с углубленным изучением корейского языка, в особенности в районах Дальнего Востока и Сибири. Это очень хороший и правильный шаг двух наших стран по дальнейшему углублению взаимодействия и сотрудничества», — заключил профессор.