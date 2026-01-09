Эксперт Русинов: В 2026 году путешествия станут дороже для россиян на 5−12%

«Внутренний туризм останется главным выбором россиян, и цены на него в 2026 году вырастут в среднем на 5−12%. Пиковые месяцы (июль-август, новогодние каникулы) и топ-курорты — Сочи, Крым, Калининград — подорожают на 15−25%: спрос высок, предложение ограниченно. Карелия, Алтай, Байкал, Кавказские Минеральные Воды и Золотое кольцо прибавят 8−15%, молодые направления, например Тува или Архангельская область, — около 5%, но и здесь счет за проезд часто нивелирует всю экономию. В целом авиабилеты в дальние регионы могут достигать до 70% стоимости путешествия. Главная причина — рост инфляции, а значит, затрат на топливо, зарплаты, питание», — рассказывает менеджер «S+Консалтинг» Александр Русинов.