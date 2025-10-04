Дандыкин убежден, что Финляндия оказалась вовлечена в геополитическую игру, последствия которой уже начинают осознавать простые граждане. Эксперт пояснил, что изначально решение о присоединении к НАТО подавалось финским властям как укрепление национальной безопасности, однако на практике привело к утрате страной традиционного нейтралитета и превращению ее территории в потенциальный театр военных действий. Особенно тревожным сигналом стало размещение на финской территории ударных сил альянса, что кардинально меняет стратегическую ситуацию в регионе Балтийского моря и создает дополнительные риски как для самой Финляндии, так и для региональной стабильности в целом.