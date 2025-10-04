Штаб НАТО в финском Миккели
В финском городе Миккели состоялось официальное открытие штаба сухопутных войск НАТО (Multi-Corps Land Component Command), который станет координационным центром альянса в Северной Европе. Расположенный всего в 300 километрах от Санкт-Петербурга, новый командный пункт будет отвечать за планирование учений и оперативное управление войсками.
Штаб возглавляют норвежец Уве Стаурсет (руководитель операций) и финский генерал-лейтенант Паси Вялимяки (командующий штабом). В мирное время здесь будут работать около 50 офицеров из семи стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, США, Нидерландов и Великобритании. Командный центр будет работать под общим руководством штаба НАТО в Норфолке (США). В случае кризиса именно из Миккели будет осуществляться управление всеми сухопутными операциями альянса в Северной Европе.
Невыученные уроки
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что вступление Финляндии в НАТО стало ожидаемым и закономерным развитием событий. По его оценке, этот шаг означает, что все ресурсы страны — «и возможности территориальные, и возможности экономики, и вооруженные силы, и структуры военные, — все будут в интересах НАТО, прежде всего Америки, конечно».
Дандыкин убежден, что Финляндия оказалась вовлечена в геополитическую игру, последствия которой уже начинают осознавать простые граждане. Эксперт пояснил, что изначально решение о присоединении к НАТО подавалось финским властям как укрепление национальной безопасности, однако на практике привело к утрате страной традиционного нейтралитета и превращению ее территории в потенциальный театр военных действий. Особенно тревожным сигналом стало размещение на финской территории ударных сил альянса, что кардинально меняет стратегическую ситуацию в регионе Балтийского моря и создает дополнительные риски как для самой Финляндии, так и для региональной стабильности в целом.
«История учит тому, что она их ничего не учит. Америка далеко, даже союзники Европы далеко, а они рядом. И быть добрым соседом гораздо лучше, чем тем, кто запускает к себе на территорию вражеские силы», — заявил Дандыкин.
По словам эксперта, ситуация достаточно тревожная. «Не для того они это делают, чтобы собирать клюкву и грибы у наших границ. а для того, чтобы делать нам пакости. Она вынуждает Россию на это реагировать во всех составляющих. В качестве ответных мер рассматривается создание дополнительно группированных сухопутных войск и не только», — добавил он.