Охота на тяжелый люкс: итальянский бренд Brunello Cucinelli обвинили в тайной продаже лакшери россиянам

Согласно документам исследователей, бренд, официально прекративший работу трех флагманских магазинов в Москве еще в марте 2022 года, продолжил нелегальные поставки товаров класса люкс через партнерские сети. В отчете указано, что одежда и аксессуары поставлялись через российские ретейлеры и напрямую конечным потребителям. В отчете говорится, что только в онлайн-магазине ЦУМа представлено более 5000 наименований Cucinelli, что значительно больше, чем у конкурента Loro Piana, у которого представлено всего около 97 наименований. Цены на некоторые позиции доходят до €30 000.