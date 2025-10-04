Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охота на тяжелый люкс: итальянский бренд Brunello Cucinelli обвинили в тайной продаже лакшери россиянам

Итальянский бренд Brunello Cucinelli оказался в центре скандала из-за продажи люкса в России в обход санкций ЕС. Падение акций на 15% и расследование регуляторов создали опасный прецедент для всех западных брендов. Основатель Soho Fashion Якоб Тресков рассказал ВФокусе Mail, что не верит в то, что российские модники останутся без новых коллекций, так как рынок способен адаптироваться к любым изменениям.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Прецедент для индустрии

Акции итальянского модного дома Brunello Cucinelli упали на 10−15% на Миланской бирже после публикации отчета аналитической фирмы Morpheus Research, в котором компания обвиняется в систематическом нарушении европейских санкционных ограничений в отношении России.

Согласно документам исследователей, бренд, официально прекративший работу трех флагманских магазинов в Москве еще в марте 2022 года, продолжил нелегальные поставки товаров класса люкс через партнерские сети. В отчете указано, что одежда и аксессуары поставлялись через российские ретейлеры и напрямую конечным потребителям. В отчете говорится, что только в онлайн-магазине ЦУМа представлено более 5000 наименований Cucinelli, что значительно больше, чем у конкурента Loro Piana, у которого представлено всего около 97 наименований. Цены на некоторые позиции доходят до €30 000.

В качестве доказательства Morpheus Research представил фотографии продукции, сделанные в московских бутиках тайными покупателями, а также документы о транзите вещей через третьи страны — Армению, Казахстан и Турцию. По подсчетам аналитиков, с 2022 по 2024 компания смогла продать российским покупателям вещи стоимостью около €50 млн.

Представители Brunello Cucinelli отрицают предъявленные обвинения и говорят, что полностью соблюдали санкционное законодательство, согласно которому ввоз предметов роскоши стоимостью свыше €300 в Россию запрещен. В пресс-релизе компания указала, что ее московские бутики действительно закрыты, а сотрудники лишь «консультируют клиентов по запросу, без осуществления прямых продаж». Генеральный директор заявил, что экспорт в Россию значительно сократился с 2021 года и что на регион теперь приходится всего 2% продаж по сравнению с 9% в 2021 году.

По мнению юристов, расследование может продлиться несколько месяцев, а использование современных методов отслеживания существенно усложнит процесс защиты, так как блокчейн-технологии позволяют мониторить весь путь передвижения товаров. Для Brunello Cucinelli, чья выручка оценивалась в €1 млрд в 2024 году, последствия могут быть серьезными — им могут сулить штрафы до 10% от годового оборота и долгосрочный репутационный ущерб. Аналогичные расследования в перспективе могут затронуть и другие премиальные бренды, чья продукция продолжает неофициально поставляться на российский рынок.

Адаптация рынка

Основатель Soho Fashion Якоб Тресков признал, что внимание к цепочкам поставок со стороны внешних регуляторов действительно значительно возросло в последнее время. «Для нас важно, чтобы все процессы были прозрачными и соответствовали закону, поэтому мы внимательно следим за изменениями и адаптируемся, чтобы исключить возможные риски для нас и наших партнеров», — пояснил он.

Эксперт подтвердил, что рынок люкса в России пережил логистическую революцию. На смену официальным поставкам пришел параллельный импорт, против которого многие бренды ничего не имеют. Платой за доступность стала наценка, которая по разным расчетам, может составлять 300%.

По его словам, каждый бренд выбирает собственную стратегию, так как единых правил не существует — «кто-то усиливает контроль, кто-то перестраивает полностью бизнес-модель». Тресков заявил, что после скандала с Brunello Cucinelli в Soho Fashion пока не ощутили значительных изменений, влияющих на работу. Однако рынок меняется так стремительно, что предпринимателям приходится постоянно держать руку на пульсе, чтобы быть готовыми к любым сценариям.

«Так как рынок очень конкурентный, все стараются сделать так, чтобы даже в таких условиях коллекции оставались максимально актуальными и полными», — добавил Тресков.

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше