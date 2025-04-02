Эксперт рассказал, почему количество ДТП с самокатами растет, а новые правила не действуют

Правительство России обсуждает вопрос ужесточения правил пользования электросамокатами и электровелосипедами. В ПДД предлагается внести запрет на использование этого транспорта для езды по тротуарам, сообщает РБК. Кроме этого, возможно введение обязательного использования шлема при передвижении.
— Сам факт введения запрета движения на каком-то участке или необходимости использовать шлем не даст нужный результат, если за нарушение требований водителей не будут привлекать, причем в массовом порядке, — считает автоюрист Лев Воропаев.
Для того чтобы установить личность нарушителя, могли бы использовать камеры видеофиксации, как это уже делается в отношении водителей автомобилей. По словам Воропаева, опыт с автолюбителями показал, что с началом использования камер пошло значительное снижение числа нарушений. О нарушении можно было бы оповещать водителей с помощью портала «Госуслуги» либо через почту.
— Просто прописывать в ПДД определенные запреты никакого эффекта не даст. Это показал 2023 год, когда были внесены ограничения. Многие на них наплевали и даже не читали эти правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности, — отметил автоюрист.
Лев Воропаев в беседе с ВФокусе Mail выразил мнение, что введение водительского удостоверения является способом, который побудит самокатчиков хотя бы ознакомиться с правилами дорожного движения.
Особое внимание необходимо обратить на курьеров, которые передвигаются на электросамокатах и электровелосипедах, не соблюдая никакие правила. Тем более что выявить их не составляет труда. Автоюрист напомнил, что на своем транспорте или сумках они имеют индивидуальный номер.