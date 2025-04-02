Эксперт рассказал, почему количество ДТП с самокатами растет, а новые правила не действуют

Для того чтобы установить личность нарушителя, могли бы использовать камеры видеофиксации, как это уже делается в отношении водителей автомобилей. По словам Воропаева, опыт с автолюбителями показал, что с началом использования камер пошло значительное снижение числа нарушений. О нарушении можно было бы оповещать водителей с помощью портала «Госуслуги» либо через почту.