Эксперт рассказала, выгодно ли брать отпуск на ноябрьские праздники

В 2023 году День народного единства (4 ноября) приходится на субботу. По этой причине отдыхать россияне будут с 4 по 6 ноября включительно.

«Несмотря на дополнительные выходные, ноябрь не относится к невыгодным месяцам для отпуска. В нем будет 21 рабочий день, поэтому сумма отпускных не будет сильно отличаться от других обычных месяцев. Также продлить отдых можно, если взять дополнительные выходные до праздничных дней, то есть в октябре. Этот месяц так же, как и ноябрь, является довольно выгодным для отпуска, так как имеет 22 рабочих дня», — сказала специалист.

Она добавила, что количество рабочих дней в месяце важно при расчете отпускных по той причине, что именно на основе их количества рассчитывается итоговая сумма выплаты. Для примерного расчета среднюю зарплату за расчетный период делят на 29,3 (среднее число дней, принятое для расчетов), а затем умножают на количество дней отпуска.

«При этом писать заявление на отпуск стоит не позднее, чем за 5—6 дней до начала отдыха, так как работодатель должен начислить отпускные не менее чем за три дня», — уточнила Санина.

При работе в ноябрьские праздничные выходные работник может получить выплаты за сверхурочную работу, которую сотрудник выполняет по поручению работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, заявила эксперт. При этом важно, что если сотрудник имеет график, при котором обычные выходные могут быть рабочими, труд в праздничные дни отдыха будет также оплачен выше обычного размера.

«Согласно положениям Трудового кодекса РФ, сверхурочная работа оплачивается отдельно. Первые два часа переработок работодатель должен оплатить не менее, чем в полуторном размере, а последующие часы — не менее, чем в двойном размере. По желанию сотрудника дополнительная оплата сверхурочной работы может быть заменена предоставлением дополнительного выходного», — сообщила Санина.

19 октября стало известно, что наиболее популярным направлением у Россиян на ноябрьские праздники в 2023 году являются курорты Краснодарского края, Кавказа и Тюменской области. Так, на курорты Краснодарского края пришлось 44% бронирований, а самым популярным местом в регионе стал Сочи. Из них около 70% бронирований пришлось на прибрежные отели, а 30% — на горный кластер Сочи.