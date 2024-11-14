Эксперт рассказала, всем ли детям нужен детский сад

Многие родители считают главным критерием хорошего детского сада подготовку к школе. Отсюда — запрос на большое количество занятий с рабочими тетрадями и прописями. Однако это, как уверяет, эксперт, заблуждение.
«Для успешного школьного старта важны совсем другие качества: инициативность, умение сотрудничать, мыслить, осознанно следовать правилам, устанавливать причинно-следственные связи. Все эти качества формируются не на занятиях, а в работе малых групп и свободной деятельности», — объясняет Ольга Шиян.
Исследования показывают, что качественный детский сад оказывает долгосрочное влияние на развитие ребёнка: такие дети лучше учатся в школе, лучше адаптированы социально, менее тревожны.
Три разных мира
При этом современные детские сады можно разделить на три группы.
В первой детскому развитию скорее мешают — там преобладает недоброжелательная атмосфера, детей постоянно одергивают, стыдят, заставляют подолгу сидеть за столами.
Во второй группе — а таких большинство — развитию не мешают, но и особо не помогают. Атмосфера доброжелательная, но мало материалов для игр и творчества, редко звучат вопросы, стимулирующие мышление.
В садах третьей группы царит доброжелательная атмосфера, и пространство насыщено материалами для игр, творчества и экспериментов.
Воспитатели умеют стимулировать детское развитие, задают интересные вопросы, создают ситуации для развития воображения.
Ключевые моменты
Очень важно, по словам эксперта, при выборе детского сада обратить внимание на несколько ключевых моментов:
⁃ Контракт воспитателя с детьми: как он говорит, задает вопросы, слушает ответы, улыбается. Важны контакт глаз, способность присесть на уровне ребенка, спросить о настроении, завязать разговор;
⁃ детские работы и поделки: если все они одинаковые, сделанные по образцу — это плохой признак. В хорошем саду видно индивидуальное творчество детей. «Важно наличие детских фотографий, самодельных записок и подписей — это показывает внимательное отношение к личности каждого ребёнка», — считает эксперт.
⁃ Организация пространства для игры: должно быть достаточно материалов, которые можно использовать по-разному. Важен свободный доступ к материалам для творчества — краскам, карандашам, бумаге.
Дома лучше?
Вместе с тем, для развития детей огромное значение имеет домашняя образовательная среда — то, насколько часто родители разговаривают с детьми, читают вместе книги, проводят время.
И, как утверждает Ольга Шиян, качество такой домашней среды сильнее влияет на детское развитие, чем профессия родителей, уровень образования или доход.
По словам исследователей, «то, что родители делают, важнее, чем то, кем они являются».
Для детей важнее качество общения, чем его количество.
По мнению педагога, получаса в день, проведенных в задушевной беседе над хорошей книжкой, может быть достаточно для установления теплых доверительных отношений и поддержки детской любознательности.
«Наличие теплых отношений в семье, опыт совместного чтения и посещения интересных мест уже закладывают важный фундамент развития. А если при этом удается найти детский сад с теплой атмосферой, насыщенной средой и возможностями для игры, мышления и воображения — это создает оптимальные условия для развития ребенка», — заключила Ольга Шиян.