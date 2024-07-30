Эксперт рассказала, в каких случаях могут уменьшить пенсию

По словам эксперта, приостановление пенсии возможно в случае неполучения пенсии в течение шести месяцев подряд, неявки инвалида на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы (для пенсии по инвалидности). Кроме того, к этим факторам относится также достижение получателем возраста 18 лет и отсутствие документов, подтверждающих его обучение по очной форме обучения в образовательной организации (для пенсии по случаю потери кормильца), истечение срока действия документа, подтверждающего его право на постоянное проживание в РФ (для иностранного гражданина или лица без гражданства) и в некоторых других случаях.