Эксперт рассказала, сколько хранятся дипломы в вузе

Правозащитник проекта помощи студентам «Молния» Яна Тарасова рассказала, что по закону «Об архивном деле в РФ» диплом должен находиться в вузе 50 лет с момента выпуска учащегося. Она сообщила об этом изданию «Мел». Все государственные учебные заведения хранят документы студентов в течение этого времени. Если человек не может забрать диплом лично, можно попросить вуз отправить его по почте.
Для этого нужно написать заявление на имя ректора и отправить его заказным письмом с уведомлением о вручении на юридический адрес вуза (можно узнать на сайте). При этом нужно максимально подробно и точно указать адрес, куда нужно прислать диплом. Можно отправить скан заявления на электронную почту декана факультета или директора института, чтобы убедиться, что запрос дошел до администрации.
Вуз должен будет выслать диплом заказным письмом с уведомлением о вручении. Обычно после отправки учебная часть присылает номер для отслеживания.
Кстати, есть мнение, что высшее образование сейчас не сильно помогает найти работу. Однако недавно эксперты Университета Рутгерса и Нью-Йоркского университета это опровергли. Согласно их выводу, вышее образование продолжает увеличивать доходность человека с течением лет.
Айгуль Сабитова