Эксперт рассказала, сколько хранятся дипломы в вузе

Для этого нужно написать заявление на имя ректора и отправить его заказным письмом с уведомлением о вручении на юридический адрес вуза (можно узнать на сайте). При этом нужно максимально подробно и точно указать адрес, куда нужно прислать диплом. Можно отправить скан заявления на электронную почту декана факультета или директора института, чтобы убедиться, что запрос дошел до администрации.