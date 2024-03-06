Эксперт рассказала об особенностях интервального голодания

По словам эксперта, для того, чтобы симптомы голода прошли и вернулось хорошее самочувствие, необходимо поесть, но некоторым людям с трудом удается переносить голод. У таких людей, например, могут начать «трястись руки» или «бросать в пот», что может сигнализировать о гипогликемии, проявлении инсулинорезистентности. В таком случае, отметила эксперт, необходима консультация с медиками.
Как отметила собеседник, регулярное потребление углеводов приводит организм к зависимости от них: это значит, что люди постоянно живем с дефицитом энергии. В процессе интервального голодания организму предоставляется случай «очиститься», в том числе сжечь лишние жиры и активировать иммунный ответ. Интервальное голодание стимулирует чувствительность клетки к инсулину, благодаря чему организм после выхода из голода лучше производит энергию из доступной пищи.
«Вторая задача у интервального голодания — обновление митохондрий — внутриклеточных электростанций организма. При избыточном питании они дряхлеют, накапливают генетические мутации», ― добавила эксперт.
В октябре прошлого года врач-нефролог, диетолог Регина Ахуньянова заявила, что застойные явления и камни в желчном пузыре являются основными побочными эффектами интервального голодания. Она объяснила, что если человек ест дважды в день, желчный пузырь из-за больших промежутков в приеме пищи не работает корректно, не происходит его полноценного сокращения.