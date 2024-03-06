Эксперт рассказала об особенностях интервального голодания

Как отметила собеседник, регулярное потребление углеводов приводит организм к зависимости от них: это значит, что люди постоянно живем с дефицитом энергии. В процессе интервального голодания организму предоставляется случай «очиститься», в том числе сжечь лишние жиры и активировать иммунный ответ. Интервальное голодание стимулирует чувствительность клетки к инсулину, благодаря чему организм после выхода из голода лучше производит энергию из доступной пищи.