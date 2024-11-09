Эксперт рассказала об иконе, которая вернулась в храм Христа Спасителя

«В описи храмов мы эту конкретно икону не обнаружили, потому что описи у нас закрытого типа: там присутствуют названия икон, а фотографии, к сожалению, нет. Поэтому мы считаем, что это шедевральное произведение своего времени написано профессионально академическим художником для Церкви. Мы предполагаем, что это круг Федора Андреевича Бронникова», — рассказала Белик.