Эксперт рассказала о возможности заразиться грибком в парикмахерских

«Особое внимание этому вопросу стоит уделить посетителям барбершопов и парикмахерских. Именно в таких заведениях, где происходит контакт с кожей и волосами множества людей, риск передачи грибка особенно высок. Стоит отметить, что в некоторых случаях заразиться Microsporum canis можно и во время маникюра или педикюра, хотя и намного реже», — сообщила она.
Так, уточнила собеседница издания, Microsporum canis — это грибок-дерматофит, который поражает кожу, волосы, бороду и усы, а в некоторых случаях и ногти. Он особенно опасен для детей, молодых женщин и людей с ослабленным иммунитетом, например, на фоне дефицита витамина D — в таких случаях может понадобиться госпитализация из-за глубокого микоза, подчеркнула эксперт.
По ее словам, симптомы инфекции часто остаются незамеченными или могут быть перепутаны с другими проблемами: зуд, шелушение и воспаление нередко принимают за обычную перхоть, в результате чего человек пытается устранить симптомы с помощью гигиенических и косметических средств.
«Игнорировать эти проявления нельзя — грибковая инфекция не проходит сама по себе, и ни один шампунь не поможет избавиться от Microsporum canis», — заявила специалист.
Данный грибок может оказаться не только в прическе, но и на бровях и ресницах. Если парикмахер или визажист не будет соблюдать правила гигиены при проведении косметической процедуры, возможен перенос инфекции, рассказала Станкевич.
«Чтобы снизить риски, необходимо соблюдать гигиену, тщательно следить за состоянием кожи и волос, посещать только проверенные салоны, соблюдающие строгие санитарные правила, а при малейших подозрениях на грибковую инфекцию — пройти ПЦР-исследование на выявление ДНК различных грибков и обратиться за медицинской помощью», — посоветовала она.
Ранее, весной, врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Андрей Кузнецов рассказал «Известиям», из-за чего может возникать грибок ногтей — онихомикоз — и почему его нужно лечить. По словам врача, факторами риска развития заболевания являются наличие псориаза, гипергидроза (повышенного потоотделения), грибковых поражений кожи стоп.