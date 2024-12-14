Эксперт рассказала о возможности заразиться грибком в парикмахерских

«Особое внимание этому вопросу стоит уделить посетителям барбершопов и парикмахерских. Именно в таких заведениях, где происходит контакт с кожей и волосами множества людей, риск передачи грибка особенно высок. Стоит отметить, что в некоторых случаях заразиться Microsporum canis можно и во время маникюра или педикюра, хотя и намного реже», — сообщила она.