Эксперт рассказала о влиянии уровня заряда батареи телефона на тарифы такси

Она также подчеркнула, что такая практика могла бы привести «к массовым искам и потере доверия клиентов». Миф о связи между зарядом телефона и тарифами возник из-за того, что в вечернее время, когда заряд зачастую низкий, цены на поездки действительно могут быть выше. Однако это совпадение объясняется вечерним часом пик. «Пользователи склонны запоминать случаи, когда два события совпали, игнорируя противоположные примеры», — добавила она.