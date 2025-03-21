Эксперт рассказала о влиянии уровня заряда батареи телефона на тарифы такси

«Технически любое приложение получает доступ к данным о заряде батареи, если пользователь предоставил соответствующие разрешения, например, для оптимизации работы в фоновом режиме. Но использование этих данных для изменения тарифов потребовало бы сложной алгоритмической логики — предположение, что пользователь с разряженным телефоном согласен платить больше, было бы нарушением закона о защите персональных данных и аналогичного документа в странах ЕС — GDPR», — отметила Вдовина.
Она также подчеркнула, что такая практика могла бы привести «к массовым искам и потере доверия клиентов». Миф о связи между зарядом телефона и тарифами возник из-за того, что в вечернее время, когда заряд зачастую низкий, цены на поездки действительно могут быть выше. Однако это совпадение объясняется вечерним часом пик. «Пользователи склонны запоминать случаи, когда два события совпали, игнорируя противоположные примеры», — добавила она.
На стоимость поездок влияет множество факторов, в первую очередь спрос и предложение. В часы пик, при неблагоприятных погодных условиях или в районах с недостаточным количеством автомобилей цены, как правило, возрастают. Также на тарифы влияют расстояние и время — маршрут, пробки, длительность поездки, а также тип услуги — «Эконом», «Комфорт», «Бизнес».
«Агрегаторы не увеличивают тарифы из-за низкого заряда телефона. Это миф, основанный на совпадении внешних факторов, а динамическое ценообразование регулируется исключительно рыночными условиями. Если цена кажется завышенной, попробуйте обновить и перезапустить приложение, сравнить стоимость поездки через несколько минут», — заключила Вдовина.
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