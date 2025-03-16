Эксперт рассказала о сроках закупки материалов для ремонта

5 марта специалист по ремонту с сервиса «Профи.ру» Руслан Тихоненко рассказал «Известиям» о способах правильно организовать ремонт. Он посоветовал тщательно проверять прораба — съездить на его строящиеся объекты, оценить технические знания специалиста. Смета должна быть составлена после оценки состояния квартиры или дома, в ней стоит обратить внимание на графу «дополнительные работы», которая часто содержит много лишних пунктов, которые увеличивают общую стоимость. Так, эксперт рекомендовал не стремиться завершить ремонт за 1−2 месяца и отказываться от специалистов, которые обещают управиться в этот срок.