Эксперт рассказала о разнице между фруктозой и сахарозой

По словам эксперта, фруктоза практически полностью идентична сахару, однако ее не способны перерабатывать все клетки организма, за исключением печени.
«Но, в отличие от сахарозы, фруктоза не впитывается каждой клеткой нашего организма, ее способна перерабатывать только печень. Поэтому, если вместо обычного сахара вы переходите на фруктозу, этот орган подвергается повышенной нагрузке, что может привести даже к развитию жировой болезни печени (гепатозу)», ― заявила врач в беседе с «Газетой.Ru».
Также Русанова указала, что у фруктозы отсутствует энергетическая функция, которую дает организму сахароза. Это значит, что содержащийся во фруктах элемент не может насытить человека энергией.
Нутрициолог подчеркнула, что не слишком целесообразен переход от употребления сахара к фруктозе в пищевых привычках. По словам доктора, переработанные продукты, содержащие этот элемент, в том числе батончики и снеки, отличаются крайне высокой концентрацией фруктозы, что никак не может позитивно отразиться на здоровье.
«Фруктоза, которая в них (в продуктах. ― Ред.) содержится, делается из кукурузного сиропа и имеет очень большую концентрацию — в десятки раз выше, чем в натуральных фруктах. Поэтому всем, кто придерживается здорового образа жизни, как раз не рекомендуется употреблять такие продукты, тем более заменять привычный сахар на фруктозу», ― добавила эксперт.
В феврале врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Елена Губкина заявила, что сахар может содержаться даже в продуктах, которые считаются полезными, причем в больших количествах, что может повлиять на жизнедеятельность организма.