Эксперт рассказала о разнице между фруктозой и сахарозой

«Фруктоза, которая в них (в продуктах. ― Ред.) содержится, делается из кукурузного сиропа и имеет очень большую концентрацию — в десятки раз выше, чем в натуральных фруктах. Поэтому всем, кто придерживается здорового образа жизни, как раз не рекомендуется употреблять такие продукты, тем более заменять привычный сахар на фруктозу», ― добавила эксперт.