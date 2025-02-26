Эксперт рассказала о новых правилах оплаты отгулов при увольнении

«С 1 марта 2025 года меняется порядок оплаты неиспользованных отгулов за работу в выходные и праздничные дни — они больше не будут сгорать при увольнении. То есть если в течение года отгул не был использован, присоединен к отпуску или компенсирован, то взять его как выходной день уже не получится, однако при увольнении работодатель должен выплатить сотруднику компенсацию в виде разницы между полагавшейся оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной за этот день», — сказала Голубева.