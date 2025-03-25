Эксперт рассказала о новом способе вычисления списывающих на ЕГЭ

«В некоторых регионах сейчас тестируются системы анализа текста, которые позволяют выявлять плагиат из интернета. Хотя подобная практика пока не распространяется по всей России, эти системы рассматриваются как перспективное направление и скорее всего будут использоваться для проверки ЕГЭ повсеместно», — отметила Подсухина.