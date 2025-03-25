Эксперт рассказала о новом способе вычисления списывающих на ЕГЭ

По ее словам, борьба с списыванием и другими формами мошенничества на экзаменах является одной из приоритетных задач Рособрнадзора и образовательных учреждений.
«В некоторых регионах сейчас тестируются системы анализа текста, которые позволяют выявлять плагиат из интернета. Хотя подобная практика пока не распространяется по всей России, эти системы рассматриваются как перспективное направление и скорее всего будут использоваться для проверки ЕГЭ повсеместно», — отметила Подсухина.
Кроме того, она упомянула о нововведении, заключающемся в подключении камер к системе онлайн-трансляций. Это позволит наблюдателям следить за процессом экзамена в режиме реального времени и оперативно реагировать на возможные нарушения.
Поступление в вуз у многих ассоциируется с обязательной сдачей Единого государственного экзамена. Ранее эксперт рассказал об альтернативных способах поступления в вуз без него.