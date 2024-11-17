Эксперт рассказала о нормативе температуры воздуха в квартирах зимой

«Согласно нормативам, температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах — не ниже 22 градусов. Если температура в вашем жилище не соответствует этим стандартам, вы имеете право на перерасчет платежей», — рассказала Свечникова.
Однако для получения перерасчета платежа нужно соблюсти ряд условий, отметила эксперт. Прежде всего, если в квартире холодно, необходимо зафиксировать факт нарушения. Жильцу для этого нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, которая обязана в присутствии двух свидетелей провести замеры температуры и составить акт. Если служба не появилась вовремя, граждане могут сделать то же самое самостоятельно и составить акт с соседями. После этот документ направляется в управляющую компанию, которая обязана перерассчитать платежи за некачественно предоставленные услуги. Свечникова обратила внимание, что при отказе компании жильцу необходимо обратиться в жилищную инспекцию.
«Кроме того, в случае аварийных ситуаций, когда дом остается без отопления на длительное время, например, более суток, перерасчет должен быть проведен автоматически. Если же тепло отключено только в отдельных секциях дома, жильцы могут подать заявку на перерасчет и попросить управляющую компанию уменьшить сумму в квитанции за этот период», — сказала эксперт.
Свечникова также рассказала о других способах уменьшить расходы на коммунальные услуги. В частности, жильцы могут установить многотарифный счетчик, который позволяет учитывать потребление электроэнергии по разным тарифам в зависимости от времени суток. Использование счетчика поможет снизить расходы на электричество, если граждане пользуются отопительными приборами или другими энергоемкими устройства в ночное время, заверила эксперт. Жильцы могут снизить расходы на электроэнергию и посредством утепления окон и дверей и тем самым отказаться от дополнительных обогревателей.
«Некоторые категории граждан, в том числе малоимущие, могут претендовать на льготы или компенсации за оплату коммунальных услуг. В таких случаях существует возможность получения единой денежной компенсации, которая позволяет значительно уменьшить финансовую нагрузку на семью в зимний период», — добавила эксперт.
Как обратила внимание Свечникова, перерасчет не всегда возможен по каждой причине обращения. В качестве примера она привела ситуацию, когда жильцы уверены, что платят слишком много, а счетчики показали нормальное потребление. В таком случае необходимо проверить правильность работы аппарата, отметила эксперт. Перерасчет возможен, если прибор действительно неисправен, или его показатели расходятся с реальными. Граждане также могут потребовать перерасчет, если по каким-то причинам была нарушена подача услуг. В случае отказа управляющей компании жильцы могут потребовать письменный отказ, а также обратиться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. Возможен также вариант подачи иска в суд общей юрисдикции, рассказала эксперт.
«Теоретическая возможность платить меньше за коммунальные услуги в холодный сезон существует. Все зависит от конкретной ситуации: если температура в квартире не соответствует нормам, если были перебои с подачей услуг или если были другие нарушения, жильцы могут обратиться с требованиями на перерасчет. Важно помнить, что при этом необходимо собрать все доказательства и следовать юридическим процедурам, чтобы защитить свои права и снизить финансовую нагрузку в зимний период», — подытожила Свечникова.