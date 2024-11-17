Эксперт рассказала о нормативе температуры воздуха в квартирах зимой

Как обратила внимание Свечникова, перерасчет не всегда возможен по каждой причине обращения. В качестве примера она привела ситуацию, когда жильцы уверены, что платят слишком много, а счетчики показали нормальное потребление. В таком случае необходимо проверить правильность работы аппарата, отметила эксперт. Перерасчет возможен, если прибор действительно неисправен, или его показатели расходятся с реальными. Граждане также могут потребовать перерасчет, если по каким-то причинам была нарушена подача услуг. В случае отказа управляющей компании жильцы могут потребовать письменный отказ, а также обратиться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. Возможен также вариант подачи иска в суд общей юрисдикции, рассказала эксперт.