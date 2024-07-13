Эксперт рассказала, можно ли варить варенье из ягод с плесенью

«Этого делать никогда нельзя! — предупреждает эксперт. — Вторичные метаболиты плесени просачиваются в продукты и синтезируют микотоксины, которые значительно вреднее плесени. Если вы убрали ягоды в закрытой посуде в холодильник, а утром увидели поврежденные ягоды, можно ли оставить целые? Тоже нет. Рост плесени может продолжаться внутри ягоды, а на поверхности вы можете ее не заметить. А если рост есть, то есть и токсины, многие из которых прекрасно выживают и при низкой температуре, даже в холодильнике».