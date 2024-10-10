Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в ноябре

«Перерасчёт и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября в отношении работников угольной промышленности и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации при условии, что их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом требуемая выслуга сокращается на пять лет, если причиной прекращения трудовой деятельности стало состояние здоровья», — сказала Рыжих.