Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в ноябре

«Перерасчёт и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября в отношении работников угольной промышленности и членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации при условии, что их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом требуемая выслуга сокращается на пять лет, если причиной прекращения трудовой деятельности стало состояние здоровья», — сказала Рыжих.
По ее данным, надбавка к пенсии ждет также граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет. С 1 ноября они будут получать доплату за возраст, фиксированная выплата к их страховой пенсии вырастет вдвое.
«В 2024 году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рублей. Таким образом, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачиваться 16269,76 рублей в месяц. Возможно и дополнительное увеличение этой суммы для жителей Крайнего Севера, в зависимости от значения районного коэффициента», — уточнила эксперт.
Работающие пенсионеры, которые перестали трудиться в октябре, получат индексацию к пенсии, добавила Рыжих.