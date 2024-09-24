Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году

Согласно поручению президента России Владимира Путина, с первого января 2025 года возобновится ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам. Она будет производиться дважды в год: с первого февраля на размер инфляции за прошедший год, а с первого апреля — по росту доходов бюджета Социального фонда России.
«В 2025 году индексация пенсий будет проводиться два раза: с первого февраля на 4,5 процента, а с первого апреля еще на 2,2. В 2026 году также планируется двойная индексация — с первого февраля на четыре процента и с первого апреля на 2,8. В целом за год пенсии повысят на 6,8 процента», — сказала Рыжих.
Она отметила, что до 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но минимум на тысячу рублей в год. По завершении этого периода размер пенсий будет увеличиваться в соответствии с фактическим уровнем инфляции за предыдущий год.
«Социальные пенсии (их получают люди, у которых нет достаточного стажа для назначения страховой пенсии) ежегодно повышают с первого апреля. В 2025 году повышение составит 9,5 процента, в 2026 году — 10,3», — добавила эксперт.
По ее данным, стоимость одного пенсионного балла вырастет до 139,04 рублей с первого февраля следующего года, а с апреля — до 142,1 рублей. В 2026 году она увеличится до 147,78 рублей и до 151,18 рублей соответственно.