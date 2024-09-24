Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году

«В 2025 году индексация пенсий будет проводиться два раза: с первого февраля на 4,5 процента, а с первого апреля еще на 2,2. В 2026 году также планируется двойная индексация — с первого февраля на четыре процента и с первого апреля на 2,8. В целом за год пенсии повысят на 6,8 процента», — сказала Рыжих.