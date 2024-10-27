Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в ноябре

По ее словам, это коснется пенсионеров, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также и тех, кто получил инвалидность 1 группы. Вместо одной фиксированной части страховой пенсии они получат две.
Прибавку получат и пенсионеры, которые обращались ранее в Социальный фонд за перерасчетом.
С ноября пересчитают и размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и некоторым категориям работников угольной промышленности.
«Размеры доплат у каждого получателя индивидуальные, поскольку на него влияют такие факторы, как стаж работы, размер заработной платы», — разъяснила экономист.