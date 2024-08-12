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Эксперт рассказала, какая помощь на самом деле нужна молодым родителям

Иногда старшие родственники, пытаясь помочь родителям младенца, только мешают. Блогер «Мела» Елизавета Одинцова дала несколько советов тем, кто действительно хочет поддержать молодых мам и пап.

Источник: Freepik

1. Задавайте вопросы.

Как бы банально это ни звучало, можно просто спросить, какая помощь нужна. Многие друзья и родственники, желающие помочь, вспоминают, что было нужно им, когда у них родился ребенок. Однако у всех разные потребности. Можно прямо спросить родителей малыша: «Как я могу помочь?», «Нужна ли вам сейчас моя помощь?».

2. Дайте родителям время привыкнуть к ребенку.

Некоторые родственники буквально сразу после того, как ребенок оказывается дома, готовы проводить с ним все время. Это плохая идея. Молодым родителям нужно время, чтобы привыкнуть к новому ритму и малышу. Когда адаптация пройдет, мама и папа сами позовут вас в гости и попросят о помощи.

3. Узнавайте про подарки заранее.

Подарки — это хорошо, но лучше, если они действительно желанные. Можно опять-таки просто спросить новоявленных (или будущих) родителей, что им нужно. Или попросите их составить вишлист. Отличным подарком будут также сертификаты и деньги.

«В беременность у меня был четкий список, что нужно купить к появлению малыша. При этом практически никто из близких не спрашивал, что подарить. Все ориентировались на свои желания», — вспоминает блогер.

4. Никаких непрошеных советов!

Непрошеные советы ужасно раздражают, подчеркнула Елизавета Одинцова. При этом на молодых родителей они сыплются со всех сторон. Что делать с тем ворохом знаний, которым хочется поделиться? Во-первых, можно постараться дождаться момента, когда родители сами обратятся за советом. Во-вторых, можно давать рекомендации не в лоб (например, «Мы так пеленали — поэтому и ты должна!»), а более мягко и этично: «У меня тоже была такая история с тобой, мне помогло…».

5. Просто принесите еды.

Чаще всего в первые недели после рождения малыша у мамы нет времени готовить и даже поесть. При этом полноценно и разнообразно питаться ей нужно. Близкие могут с этим помочь. Например, можно занести пирог, свежие фрукты и овощи, заказать доставку горячей еды.

6. Не частите с визитами в гости или переносите их на нейтральную территорию.

Идеально чистая квартира и первые месяцы жизни ребенка — вещи несовместимые (а может, так можно сказать и про весь путь родительства). Гости становятся для молодых родителей дополнительной нагрузкой. В связи с этим лучше предупреждать о своих визитах заранее или перенести встречу на нейтральную территорию — например, в парк, куда мама или папа сможет прийти с коляской. Также можно позвать родителей с младенцем к себе в гости.

7. Не берите на себя слишком много.

Иногда бабушки и дедушки, которые хотят помочь молодым родителям, берут на себя слишком много. Например, начинают сами решать, где и как ребенку лучше спать, в какое время нужно идти гулять, как одеться. Так делать не нужно, предупреждает Елизавета Одинцова. «Помните, что когда-то вы тоже были молодыми и неопытными. Дайте мамам и папам набить свои шишки», — советует блогер.

8. Помните и о родителях — им тоже нужна поддержка.

Когда в семье появляется малыш, все внимание получает он. Ребенка задаривают подарками, носят на руках, целуют и баюкают. Мамы и папы же зачастую не могут найти в новом графике полчаса, чтобы спокойно сходить в душ или съездить к врачу. А еще они, скорее всего, совершенно не высыпаются. Молодым мамам и папам тоже нужна забота: тот же горячий пирог, вкусный чай, час сна. Если чувствуете себя уверенно, отпустите родителей без ребенка на прогулку. «Не зря же говорят, счастливые родители — счастливый ребенок», — отметила блогер.

Ранее эксперты рассказали, как подготовиться к путешествию с малышом.

Айгуль Сабитова