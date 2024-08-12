Эксперт рассказала, какая помощь на самом деле нужна молодым родителям

1. Задавайте вопросы.
Как бы банально это ни звучало, можно просто спросить, какая помощь нужна. Многие друзья и родственники, желающие помочь, вспоминают, что было нужно им, когда у них родился ребенок. Однако у всех разные потребности. Можно прямо спросить родителей малыша: «Как я могу помочь?», «Нужна ли вам сейчас моя помощь?».
2. Дайте родителям время привыкнуть к ребенку.
Некоторые родственники буквально сразу после того, как ребенок оказывается дома, готовы проводить с ним все время. Это плохая идея. Молодым родителям нужно время, чтобы привыкнуть к новому ритму и малышу. Когда адаптация пройдет, мама и папа сами позовут вас в гости и попросят о помощи.
3. Узнавайте про подарки заранее.
Подарки — это хорошо, но лучше, если они действительно желанные. Можно опять-таки просто спросить новоявленных (или будущих) родителей, что им нужно. Или попросите их составить вишлист. Отличным подарком будут также сертификаты и деньги.
«В беременность у меня был четкий список, что нужно купить к появлению малыша. При этом практически никто из близких не спрашивал, что подарить. Все ориентировались на свои желания», — вспоминает блогер.
4. Никаких непрошеных советов!
Непрошеные советы ужасно раздражают, подчеркнула Елизавета Одинцова. При этом на молодых родителей они сыплются со всех сторон. Что делать с тем ворохом знаний, которым хочется поделиться? Во-первых, можно постараться дождаться момента, когда родители сами обратятся за советом. Во-вторых, можно давать рекомендации не в лоб (например, «Мы так пеленали — поэтому и ты должна!»), а более мягко и этично: «У меня тоже была такая история с тобой, мне помогло…».
5. Просто принесите еды.
Чаще всего в первые недели после рождения малыша у мамы нет времени готовить и даже поесть. При этом полноценно и разнообразно питаться ей нужно. Близкие могут с этим помочь. Например, можно занести пирог, свежие фрукты и овощи, заказать доставку горячей еды.
6. Не частите с визитами в гости или переносите их на нейтральную территорию.
Идеально чистая квартира и первые месяцы жизни ребенка — вещи несовместимые (а может, так можно сказать и про весь путь родительства). Гости становятся для молодых родителей дополнительной нагрузкой. В связи с этим лучше предупреждать о своих визитах заранее или перенести встречу на нейтральную территорию — например, в парк, куда мама или папа сможет прийти с коляской. Также можно позвать родителей с младенцем к себе в гости.
7. Не берите на себя слишком много.
Иногда бабушки и дедушки, которые хотят помочь молодым родителям, берут на себя слишком много. Например, начинают сами решать, где и как ребенку лучше спать, в какое время нужно идти гулять, как одеться. Так делать не нужно, предупреждает Елизавета Одинцова. «Помните, что когда-то вы тоже были молодыми и неопытными. Дайте мамам и папам набить свои шишки», — советует блогер.
8. Помните и о родителях — им тоже нужна поддержка.
Когда в семье появляется малыш, все внимание получает он. Ребенка задаривают подарками, носят на руках, целуют и баюкают. Мамы и папы же зачастую не могут найти в новом графике полчаса, чтобы спокойно сходить в душ или съездить к врачу. А еще они, скорее всего, совершенно не высыпаются. Молодым мамам и папам тоже нужна забота: тот же горячий пирог, вкусный чай, час сна. Если чувствуете себя уверенно, отпустите родителей без ребенка на прогулку. «Не зря же говорят, счастливые родители — счастливый ребенок», — отметила блогер.
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Айгуль Сабитова