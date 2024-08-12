Эксперт рассказала, какая помощь на самом деле нужна молодым родителям

Непрошеные советы ужасно раздражают, подчеркнула Елизавета Одинцова. При этом на молодых родителей они сыплются со всех сторон. Что делать с тем ворохом знаний, которым хочется поделиться? Во-первых, можно постараться дождаться момента, когда родители сами обратятся за советом. Во-вторых, можно давать рекомендации не в лоб (например, «Мы так пеленали — поэтому и ты должна!»), а более мягко и этично: «У меня тоже была такая история с тобой, мне помогло…».