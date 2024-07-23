Эксперт рассказала, как выйти из рабочего «цейтнота»

Согласно исследованию Работа.ру, каждый пятый россиянин (20%) совершенно недоволен тем, как распределяется баланс сил и времени между работой и личной жизнью. 31% опрошенных хотели бы сократить количество рабочих часов в неделю, а 17% мечтали бы чаще быть на связи с друзьями и родственниками.
В этом поможет один из самых эффективных инструментов Матрица Эйзенхауэра.
«Разделите все свои задачи на четыре категории: важное — срочное, важное — не срочное, не важное — срочное, не важное — не срочное. Так у вас уже сформируется порядок задач, с которых нужно начать с самого начала», — объясняет Татьяна Мощагина.
Чем лучше дела будут спланированы, тем качественнее вы отдохнете. Как только вы перейдете на планирование, ваша продуктивность вырастет до 25%, уверяет специалист.
Не забывайте избавляться от ненужных дел.
Тут поможет тактика делить слона по частям. Разделите большую задачу на подзадачи, распишите шаги, и так вы увидите не одно большое неподъемное дело, как огромный камень, а маленькие задачи, справиться с которыми вам будет легко и просто.
Не делайте много дел одновременно. «Статистика говорит о том, что, если вы мечетесь между разными задачами, каждый раз чтобы вникнуть в контекст каждой из них, вы теряете от 30 секунд до минуты, чтобы вспомнить, что нужно сделать. Мозг каждый раз вынужден заново концентрироваться, и это снижает вашу сосредоточенность и эффективность. Делайте только одну задачу в моменте», — советует эксперт.
Не отвлекайтесь на почту и мессенджеры. Заведите себе правило проверять почту и другие мессенджеры в определенные часы. Так вы не будете постоянно следить за сообщениями и сможете успеть сделать гораздо больше.
Спланируйте проверку почты так, чтобы это соответствовало правилам времени ответа в вашей компании коллегам и клиентам и при этом позволяло вам быть максимально эффективным.
«Самое главное в этих правилах — сформировать привычку. Когда вы себя настроите на новый подход к задачам и работе с ними, вы очень быстро увидите, как качество ваших задач и удовлетворенность от процесса вырастет. А после вы уже захотите планировать свой отдых, выходные и увидите, какой богатой и интересной станет ваша жизнь», — рассказала Татьяна Мощагина.