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Эксперт рассказала, как выйти из рабочего «цейтнота»

Наверное, почти каждый хоть раз попадал на работе в ситуацию, в которой испытывал нехватку времени для выполнения какой-то задачи, проблему со сдвигом дедлайнов или вынужденным ускорением темпов работы. Но как же не попасть в рабочий цейтнот? Об этом рассказала руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса Работа.ру Татьяна Мощагина.

Источник: Freepik

Согласно исследованию Работа.ру, каждый пятый россиянин (20%) совершенно недоволен тем, как распределяется баланс сил и времени между работой и личной жизнью. 31% опрошенных хотели бы сократить количество рабочих часов в неделю, а 17% мечтали бы чаще быть на связи с друзьями и родственниками.

Практика показывает, что те, кто научились правильно планировать время, экономят треть жизни.

В этом поможет один из самых эффективных инструментов Матрица Эйзенхауэра.

«Разделите все свои задачи на четыре категории: важное — срочное, важное — не срочное, не важное — срочное, не важное — не срочное. Так у вас уже сформируется порядок задач, с которых нужно начать с самого начала», — объясняет Татьяна Мощагина.

Чем лучше дела будут спланированы, тем качественнее вы отдохнете. Как только вы перейдете на планирование, ваша продуктивность вырастет до 25%, уверяет специалист.

Не забывайте избавляться от ненужных дел.

Никогда не откладывайте «на потом» самые сложные дела. Именно они заставляют нас прокрастинировать.

Тут поможет тактика делить слона по частям. Разделите большую задачу на подзадачи, распишите шаги, и так вы увидите не одно большое неподъемное дело, как огромный камень, а маленькие задачи, справиться с которыми вам будет легко и просто.

Не делайте много дел одновременно. «Статистика говорит о том, что, если вы мечетесь между разными задачами, каждый раз чтобы вникнуть в контекст каждой из них, вы теряете от 30 секунд до минуты, чтобы вспомнить, что нужно сделать. Мозг каждый раз вынужден заново концентрироваться, и это снижает вашу сосредоточенность и эффективность. Делайте только одну задачу в моменте», — советует эксперт.

Не отвлекайтесь на почту и мессенджеры. Заведите себе правило проверять почту и другие мессенджеры в определенные часы. Так вы не будете постоянно следить за сообщениями и сможете успеть сделать гораздо больше.

Спланируйте проверку почты так, чтобы это соответствовало правилам времени ответа в вашей компании коллегам и клиентам и при этом позволяло вам быть максимально эффективным.

«Самое главное в этих правилах — сформировать привычку. Когда вы себя настроите на новый подход к задачам и работе с ними, вы очень быстро увидите, как качество ваших задач и удовлетворенность от процесса вырастет. А после вы уже захотите планировать свой отдых, выходные и увидите, какой богатой и интересной станет ваша жизнь», — рассказала Татьяна Мощагина.