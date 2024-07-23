Эксперт рассказала, как выйти из рабочего «цейтнота»

Не делайте много дел одновременно. «Статистика говорит о том, что, если вы мечетесь между разными задачами, каждый раз чтобы вникнуть в контекст каждой из них, вы теряете от 30 секунд до минуты, чтобы вспомнить, что нужно сделать. Мозг каждый раз вынужден заново концентрироваться, и это снижает вашу сосредоточенность и эффективность. Делайте только одну задачу в моменте», — советует эксперт.