Эксперт рассказала, как вести себя на собеседовании и объяснить смену работы

«Причин для увольнения может быть множество: ценностные несовпадения, обманутые ожидания и многие другие субъективные причины. Расскажите о том, с чем вам точно не хотелось бы столкнуться на новом месте, что стало финальной точкой в принятии решения выйти на рынок снова. Но не забывайте соблюдать рабочую этику», — рекомендовала эксперт.