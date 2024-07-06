Эксперт рассказала, как увеличить размер пенсии

«В законе о страховых пенсиях предусмотрены повышающие коэффициенты. Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин России не обращается за ней (важно помнить, что любая пенсия начинает выплачиваться по заявлению, а не автоматически)», — сказала Солодовникова.
Она отметила, что в случае, когда подача заявления о назначении пенсии откладывается на год, размер пенсии увеличивается примерно на 6%. Если не обращаться за пенсией пять лет, размер пенсии увеличивается на 45%, а при десяти годах пенсия увеличивается более чем в два раза.
«Это действительно работает, но на практике такой возможностью пользуются немногие», — уточнила эксперт.