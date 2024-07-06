Эксперт рассказала, как увеличить размер пенсии

Она отметила, что в случае, когда подача заявления о назначении пенсии откладывается на год, размер пенсии увеличивается примерно на 6%. Если не обращаться за пенсией пять лет, размер пенсии увеличивается на 45%, а при десяти годах пенсия увеличивается более чем в два раза.